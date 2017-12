: Milan, boccata d'ossigeno Gattuso: Siamo squadra - AdrMontanaro : Milan, boccata d'ossigeno Gattuso: Siamo squadra - AlexMilone : RT @MondoSportivoIT: Milan più fresco e di cuore, all’Inter serve una boccata d’ossigeno: riflessioni di un Derby brutto ma intenso - https… - MondoSportivoIT : Milan più fresco e di cuore, all’Inter serve una boccata d’ossigeno: riflessioni di un Derby brutto ma intenso - - Badlands1972 : Inter che esce col morale a terra.E' piu' forte di questo Milan,ma ha mostrato limiti di carattere e di corsa.Dal P… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 31 dicembre 2017) Per il«ancora alla canna del gas» (dixit Rino) è una mezzad'. Che risulta fondamentale per trascorrere il Capodanno senza depressione e preparare il 2018 per la completa rinascita. Il pareggio di Firenze ha innanzitutto un valore statistico: per la prima volta i rossoneri, finiti sotto, sono riusciti a rialzare la testa e risalire la china, tra l'altro nell'occasione al culmine del primo assalto utile con Calhanoglu autore dell'1 a 1. Evidente la stanchezza tradita dal, specie nel primo tempo. E qui è spuntata l'altra differenza coldel passato, quello montelliano per intenderci: è riuscito a gestire il primo tempo lasciando alla Fiorentina lo stucchevole e inutile torello. La sintesi finale dello stessoè un'ottima chiave di lettura: «Nonbellissimi ma cominciamo a ...