Microsoft vuole che Windows Hello sostituisca la password tradizionale

: #Microsoft vuole che #WindowsHello sostituisca la password tradizionale - SurfacePhoneIta : #Microsoft vuole che #WindowsHello sostituisca la password tradizionale -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di domenica 31 dicembre 2017) In un recente Blog Post,spiega come vorrebbe sostituire le attualialfanumeriche e i PIN con la tecnologia di. La prima cosa che fanno notare è l’insicurezza delle, che possono essere rubate o addirittura indovinate se sono troppo semplici, cosa invece molto difficile con tecnologie di riconoscimento biometrico. In seguito poi spiegano il funzionamento di, mostrando come non sia un semplice riconoscimento di un’immagine 2D, ma la costruzione di una mappa 3D della faccia con un’analisi multispettro per avere immagini multiple. Inoltre, aggiungono dei dati interessanti: circa il 70% degli utenti che hanno dispositivi conlo preferiscono al posto della classica. Per accelerare la scomparsa dellecontribuisce alla FIDO (Fast IDentity Online) Alliance, un consorzio che ...