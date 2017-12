Mi auguro il bene per tutti quanti e che si possa parlare sempre di più di cose belle

Sarri-Higuain - amore infinito : “gli voglio bene e gli auguro il meglio - magari ci trovassimo insieme in un’altra squadra…” : Parole d’amore, per l’ennesima volta, tra Sarri e Higuain che non nascondono la loro amicizia in ogni occasione. Nonostante l’esultanza di Higuain e il rancore che la tifoseria napoletana gli riserva dopo la scelta di andare alla Juventus, l’allenatore della squadra partenopea ha detto a Premium Sport che “Con i tifosi sono quasi sempre d’accordo, ma non su Higuain. Gonzalo fino a quando è stato qui si è ...