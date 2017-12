: Spero che il discorso di Mattarella sia sottotitolato perché altrimenti non capirò una fava come l'anno scorso. E come l'anno prima. - amico_spritz : Spero che il discorso di Mattarella sia sottotitolato perché altrimenti non capirò una fava come l'anno scorso. E come l'anno prima. - GeorgeSpalluto : Spero che Mattarella abbia il coraggio di denunciare le inefficienze di questa Italia che va sempre più a rotoli. C… - Steffyg80 : Spero che finalmente stasera il nostro capo dello stato #Mattarella nel #discorsoallanazione voglia occuparsi degli… - gerandio1 : RT @giulia_denapoli: Spero che questa sera il Presidente #Mattarella nel suo discorso ricordi #GiulioRegeni e il raggiungimento della verit… - Julio_Arnes : Ciò detto, vi auguro che il 2018 sia un anno di svolta e di soddisfazioni come (spero) sarà il mio. Peraltro, l'ann… -

"Tra poco inizierà il 2018. 70 anni fa, nello stesso momento entrava in vigore la Costituzione della Repubblica,con il suo patrimonio di valori,principi,regole che costituiscono la nostra casa comune". Così il capo dello Statonel suo messaggio di fine anno. Ricorda che il 4 marzo si voterà, "con una nuova legge elettorale, approvata dal Parlamento,omogenea per le due Camere".Il Presidente si augura "un'partecipazione al", in particolare "dei giovani nati nel 1999,che voteranno per la prima volta".(Di domenica 31 dicembre 2017)