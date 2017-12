: RT @Quirinale: #Mattarella: sottolineo ancora una volta che il #lavoro resta la prima, e la più grave, questione sociale anzitutto per i #… - FrancescoImbSpe : RT @Quirinale: #Mattarella: sottolineo ancora una volta che il #lavoro resta la prima, e la più grave, questione sociale anzitutto per i #… - FabrizioRoncone : Più lavoro per tutti, più diritti per i lavoratori. Tutto quello che, spesso, i partiti non dicono. Un grande Presidente #Mattarella - PaoloMontalb : Grazie Presidente Mattarella per il richiamo #lavoro #coesionesociale ed anche per per raffronto/ricordo dei ragazz… - FrancescoImbSpe : RT @Quirinale: #Mattarella: La cassetta degli attrezzi, per riuscire in questo lavoro, è la nostra #Costituzione: ci indica la responsabili… - andreaguarise : RT @RoccoTodero: “L’innovazione distrugge posti di lavoro e ne crea altri.” La frase da salvare. #discorsodifineanno #DiscorsodiFineAnno #M… -

"Il dovere di proposte adeguate, proposte realistiche e concrete, è fortemente richiesto dalla dimensione dei problemi del nostro Paese", affermanel discorso di fine anno. E dopo aver premesso che non è suo compito "formulare indicazioni", torna a sottolineare che "ilresta la prima, e la più grave,. Anzitutto per i giovani". Poi il pensiero a chi vive in condizioni di disagio per le conseguenze dei terremoti,alle vittime di Rigopiano,dell'alluvione di Livorno,ai cittadini di Ischia(Di domenica 31 dicembre 2017)