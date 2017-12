Mattarella | politica renda più giusta e sostenibile la nuova stagione che is apre

Politica - Guarda al futuro il discorso di fine anno del presidente Mattarella : 'L'autentica missione della Politica continua il presidente consiste, proprio, nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento. Per rendere più giusta e sostenibile la ...

Mattarella chiede uno scatto alla politica : "Occorre preparare il domani. Interpretare, e comprendere, le cose nuove. La velocità delle innovazioni è incalzante; e ci conduce in una nuova era, che già cominciamo a vivere". Nel discorso di fine anno e di fine legislatura, a poco più di due mesi dalle elezioni politiche del 4 marzo che "aprono una pagina bianca" e richiedono "ampia partecipazione" dei cittadini, Sergio Mattarella chiede uno scatto vero alla ...

Mattarella - il presidente “normale” che si prepara al 2018 della bagarre politica. E di cui sarà il vero arbitro-protagonista : L’impresa impossibile del presidente Sergio Mattarella si chiama “normalità”. Normalizzare un Paese sull’orlo di una crisi di nervi, che arriva alle elezioni sfibrato e lacerato all’interno e all’esterno. E riportare nel quadro istituzionale quello che ha tutta l’aria di non esserlo. Il Capo dello Stato questa sera parlerà alla nazione a reti unificate (alle ore 20.30) per un massimo 15 minuti e in quel ...