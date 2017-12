Mattarella parla agli italiani | il discorso di fine anno alla nazione

Mattarella ha sciolto il Parlamento - elezioni il 4 marzo : Al voto il 4 marzo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto oggi il Parlamento. Il capo dello Stato nel pomeriggio ha incontrato prima il premier Paolo Gentiloni e subito il...

Sergio Mattarella - ius soli : perché la legge non approderà più in Parlamento : Gli appelli a Sergio Mattarella per dare un'altra possibilità al Parlamento di approvare la legge sullo ius soli non sono ricevibili. Al Colle, riporta il Corriere della Sera in un retroscena , sanno ...

Ius soli - parlamentari Pd (da Cociancich a Cuperlo) fanno appello al partito : “Chieda a Mattarella di dare il tempo di votarlo” : Rimasto in un cassetto al Senato per mesi, rispolverato all’ultimo secondo utile, in coda a tutti gli altri provvedimenti, e affondato definitivamente dalle assenze (della destra, dei 5Stelle, ma anche di una parte del partito democratico) che hanno impedito finanche la discussione in Aula. Adesso lo Ius soli torna tra gli argomenti di discussione del Pd, non fosse altro per quei 29 banchi vuoti a Palazzo Madama tra le fila dem. Una ...

Quirinale - Virginia Raggi si addormenta mente parla Mattarella : però arrivare viva alla fine del suo discorso è già un successo : www.forum.spinoza.it L'articolo Quirinale, Virginia Raggi si addormenta mente parla Mattarella: però arrivare viva alla fine del suo discorso è già un successo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sergio Mattarella parla alle alte cariche dello Stato : inaugurata la stagione del voto : Per la prima volta Sergio Mattarella parla in maniera aperta delle prossime elezioni e dà il via alla stagione elettorale. Per l'apertura delle danze, il Presidente della Repubblica sceglie il discorso alle alte cariche dello Stato al Quirinale. "Il tempo delle elezioni costituisce un momento di confronto serrato, di competizione - afferma -. Mi auguro che vengano avanzate proposte comprensibili e realistiche, capaci di suscitare fiducia, ...

Contratti statali/ Aumenti stipendi Pa : via libera Mattarella - la Manovra entra in Parlamento (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 30 ottobre 2017: Aumenti stipendi Pa e rinnovo del contratto pubblico, Mattarella firma il via libera alla Manovra in Parlamento(Pubblicato il Mon, 30 Oct 2017 00:24:00 GMT)