: RT @repubblica: #Mattarella: "Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il p… - RealTimeNews__ : RT @repubblica: #Mattarella: "Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il p… - CannizzaroB : RT @repubblica: #Mattarella: "Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il p… - raffaghellogian : RT @repubblica: #Mattarella: "Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il p… - dera_maria : RT @repubblica: #Mattarella: "Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il p… - LaurentBudai08 : RT @repubblica: #Mattarella: "Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il p… -

Nel suo messaggio, il presidentericorda il centenario della Grande Guerra,per sottolineare "che viviamo nel più lungo periodo di pace in Italia e in Europa".Di fronte al "riaffacciarsi della corsa all'arma nucleare", occorre consapevolezza delle conquiste: "Pace, libertà, democrazia, diritti". No "alladi un",dice.Prepariamo il domani, "un'era d'interrogativi inediti sul rapporto tra uomo, sviluppo e natura". Sottolinea "l'impulso" dato dal Papa, al quale rivolge "fervidi auguri".(Di domenica 31 dicembre 2017)