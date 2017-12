Mattarella | il lavoro resta la prima questione sociale

Mattarella : lavoro 1ma questione sociale : 20.41 "Il dovere di proposte adeguate, proposte realistiche e concrete, è fortemente richiesto dalla dimensione dei problemi del nostro Paese", afferma Mattarella nel discorso di fine anno. E dopo aver premesso che non è suo compito "formulare indicazioni", torna a sottolineare che "il lavoro resta la prima, e la più grave, questione sociale. Anzitutto per i giovani". Poi il pensiero a chi vive in condizioni di disagio per le conseguenze dei ...

L'appello di Mattarella : il lavoro è la priorità della prossima legislatura : Sarà il primo messaggio di Capodanno a Camere sciolte. E' sufficiente questa constatazione per comprendere quale sarà l'impronta che Sergio Mattarella darà all'atteso...

Mattarella : "Lavoro su banche strategico e incisivo" : E a questo punto il presidente della Repubblica parla anche di altri temi dell'economia come la ripresa e i tassi di occupazione: 'Nel 2017, l'Italia ha consolidato il suo percorso di ripresa ...

Sergio Mattarella : "Il lavoro sulle banche strategico e incisivo" : Nel clima di polemiche innescato dalle audizioni in commissione banche, da ultimo quella del Presidente della Consob Giuseppe Vegas, ci ha pensato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad abbassare i toni. E a dare un giudizio positivo a quanto fatto dal Governo sul sistema bancario. "Il lavoro compiuto nell'ambito del settore bancario - ha detto durante il discorso al corpo diplomatico -, contribuendo al rafforzamento di un settore ...

Mattarella lavoro volontari è un tesoro : "Il volontariato può essere, nella diversità e nella libertà delle sue espressioni, un moltiplicare e un catalizzare delle energie per un mondo sempre più equo e inclusivo", conclude il Presidente.

Mattarella ricorda la strage della Thyssen : “Morire sul lavoro è una ferita irreparabile” : «Ogni morte sul lavoro è una perdita irreparabile per l’intera società». Inizia con queste parole la nota di Sergio Mattarella che ricorda la strage della Thyssen a Torino. «Dieci anni fa, nella notte del 5 dicembre 2007, sette operai morirono nell’incendio nell’acciaieria della Thyssenkrupp a Torino. Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurin...

Rogo Thyssen - 10 anni dalla strage. Mattarella : “Per la sicurezza sul lavoro resta ancora molto da fare” : “È una ferita che non può rimarginarsi accettare che si possa morire sul lavoro e per il lavoro”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda così la strage della Thyssenkrupp a Torino, a dieci anni dalla notte del 5 dicembre 2007, quando sette operai – Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Giuseppe Demasi – morirono nell’incendio all’interno ...

Mattarella : lavoro cardine Repubblica : 10.37 "Il lavoro costituisce il cardine del patto di cittadinanza su cui si fonda la nostra Repubblica ed è diritto del lavoratore e dovere della società che vengano rispettate ed applicate le norme sulla sicurezza". Così il presidente Mattarella 7 anni dopo il rogo Thyssen. "In questi 10 anni - aggiunge - nella prevenzione degli incidenti e nel supporto agli infortunati sul lavoro sono stati fatti passi avanti, ma resta ancora molto da fare ...

Thyssenkrupp - Mattarella : morte sul lavoro perdita per la società : "Ogni morte sul lavoro è una perdita irreparabile per l'intera società. E dieci anni fa, nella notte del 5 dicembre 2007, sette operai morirono nell'incendio nell'acciaieria della Thyssenkrupp a ...

Thyssen - Mattarella 'Una ferita che non si rimargina. Ogni morte sul lavoro perdita irreparabile' : ROMA - 'Ogni morte sul lavoro è una perdita Irreparabile per l'intera società. E dieci anni fa, nella notte del 5 dicembre 2007, sette operai morirono nell'incendio nell'acciaieria della Thyssenkrupp ...

Mattarella : lavoro ai giovani è priorità - serve pensare al domani : Roma, 30 nov. (askanews) 'Abbiamo grande bisogno come persone e come società di pensare al domani'. Per questo motivo 'creare lavoro è una priorità a tutti i livelli di governo. Occorre continuamente ...

