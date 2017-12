Mattarella | «Il 2018 sarà l’anno delle elezioni | il lavoro sia la priorità per le forze

Discorso Mattarella Capodanno 2018/ Diretta streaming video messaggio fine anno Presidente : il testo integrale : Discorso Sergio Mattarella in Diretta streaming video, il messaggio di fine anno oggi 31 dicembre 2017: la regia del Presidente della Repubblica verso le Elezioni 2018(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:45:00 GMT)

Mattarella - il presidente “normale” che si prepara al 2018 della bagarre politica. E di cui sarà il vero arbitro-protagonista : L’impresa impossibile del presidente Sergio Mattarella si chiama “normalità”. Normalizzare un Paese sull’orlo di una crisi di nervi, che arriva alle elezioni sfibrato e lacerato all’interno e all’esterno. E riportare nel quadro istituzionale quello che ha tutta l’aria di non esserlo. Il Capo dello Stato questa sera parlerà alla nazione a reti unificate (alle ore 20.30) per un massimo 15 minuti e in quel ...

Elezioni 2018 & Ius Soli/ Mattarella scioglie le Camere? Cuperlo (Pd) - “allungare legislatura per votare ddl” : Elezioni 2018 & Ius Soli: Fine legislatura, Mattarella domani scioglie Camera e Senato? Ultime notizie e analisi pre-campagna elettorale. Pd fratturato sulla ddl cittadinanza(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 15:50:00 GMT)

Rassegna stampa 27/12/2017. No IUS SOLI - Mattarella scioglie le camere - italiani al voto il 4 marzo 2018 : Politica interna, La Repubblica. Pronti allo scioglimento delle camere. " Elezioni, il 28 inizia il conto alla rovescia: Mattarella scioglie le camere, al voto il 4 marzo" . Cronaca interna, La Repubblica. "È morto Gualtiero Marchesi , il padre della cucina italiana." Meteo Italia, il Corriere della Sera. Dall'Atlantico in arrivo freddo e gelo. "Forte perturbazione attesa ...

Auguri Mattarella al Csm : il 2018 sarà anno impegnativo per tutti : Roma, 22 dic. (askanews) - "Quest'anno è stato fatto un grande lavoro che il Csm ha fronteggiato con efficienza. Rivolgo gli Auguri migliori per il Natale e nuovo anno che sarà impegnativo per tutti, ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : Arianna Fontana ha ricevuto la bandiera dal Presidente Sergio Mattarella. “Emozionata e orgogliosa” : Si è tenuta questa mattina nel Salone delle Feste del Palazzo del Quirinale l’incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione italiana che prenderà parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, al via tra meno di 50 giorni. Alla cerimonia hanno partecipato una rappresentanza di atlete e atleti azzurri, tecnici e dirigenti, oltre al Presidente del CONI Giovanni Malagò e al Presidente del ...