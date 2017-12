Mattarella | E' l' anno delle elezioni

Discorso fine anno - Mattarella 'Mi auguro una forte partecipazione al voto - ho fiducia nei giovani del 99' : ROMA - Sergio Mattarella apre il suo Discorso ricordando che la sovranità della democrazia si esprime nelle libere elezioni. Il capo dello Stato in un Discorso asciutto durato dieci minuti sottolinea ...

Il testo integrale del discorso di fine anno di Mattarella : Di seguito il testo integrale del discorso di fine anno del Capo dello Stato, Sergio Mattarella: Care concittadine e cari concittadini, un saluto cordiale e un grande augurio. A tutti coloro che sono in Italia e agli italiani che si trovano all’estero. Tra poco, inizierà il 2018. Settant’anni fa, nello stesso momento, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica, con il suo patrimonio, di valori, di principi, di ...

Mattarella - il discorso di fine anno : “I partiti hanno il dovere di programmi realistici. Fiducia nei giovani al voto” : “I partiti hanno il dovere di programmi realistici”. Sergio Mattarella dallo studio alla vetrata si rivolge agli italiani, ma soprattutto ai rappresentanti politici prima della campagna elettorale. “L’orizzonte del futuro costituisce il vero oggetto dell’imminente confronto elettorale. Il dovere di proposte adeguate – proposte realistiche e concrete – è fortemente richiesto dalla dimensione dei problemi ...

Mattarella : «Il 2018 sarà l’anno delle elezioni - il lavoro sia la priorità per le forze politiche» : Il ricordo dei 70 anni della Costituzione «al cui vertice c’è la sovranità popolare». E il parallelo tra i 18enni che vanno per la prima volta al voto e quelli che 100 anni fa furono inviati nelle trincee della prima guerra mondiale

Contro discorso fine anno Beppe Grillo/ Diretta streaming video : la 'replica' M5s a Mattarella su Facebook : Beppe Grillo, Diretta streaming video del Contro discorso di fine anno del leader del M5S al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

