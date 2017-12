Mattarella chiede uno scatto alla politica

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Cuperlo chiede un rinvio a Mattarella (28 dicembre 2017) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : circolazione in tilt in tutta Italia a causa del maltempo. Cuperlo chiede a Mattarella di ritirare la fine della legislatura. (28 dicembre 2017) .(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 00:28:00 GMT)

Elezioni - Di Maio : M5s sarà primo e chiederà lincarico a Mattarella : "Se non dovessimo avere i numeri per governare da soli, noi saremo comunque la prima forza politica del Paese e chiederemmo l'incarico al presidente della Repubblica, avviando poi consultazioni con tutte le altre forze sui temi del M5s". Lo ha detto il candidato premier per i 5 Stelle, ...

M5s rinuncia a manifestare al Quirinale contro la firma sul Rosatellum e chiede un incontro a Mattarella : "Non firmi la legge elettorale" : Chiedono un incontro formale a Sergio Mattarella, vogliono mantenere un profilo istituzionale che rispecchi il format di Luigi Di Maio. Il Movimento 5 Stelle rinuncia a una terza manifestazione in piazza che, come era stato annunciato una decina di giorni fa, questa volta sarebbe dovuta essere davanti al Quirinale. Piuttosto una delegazione formata con ogni probabilità dal candidato premier e dai capigruppo di Camera e Senato - come ...