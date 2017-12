: Massacrata e fatta a pezzi in un campo nel Veronese - AdrMontanaro : Massacrata e fatta a pezzi in un campo nel Veronese - RoadtoNinny : @danielelozzi La differenza l'hanno fatta loro sulla nostra fascia destra totalmente massacrata. Mentre da noi si g… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 31 dicembre 2017)ed infine abbandonata in undi ulivi a Valeggio sul Mincio (Verona). Questa è la triste fine toccata ad una donna di circa 40anni.Il carnefice della donna ha scelto un posto isolato, per la precisione, Località Gardone, a Valeggio sul Mincio. Qui, dopo aver fatto ail cadavere, lo ha abbandonato. Qualche ora dopo, sabato 30 dicembre verso le 18, un allevatore locale ha trovato il cadavere. Immediato l’intervento delle Forze Armate secondo le quali i resti della donna sarebbero stati abbandonati non più di ventiquattro ore prima dal momento del rinvenimento.Non si hanno molte informazioni in più in merito al decesso e al ritrovamento poiché il corpo della donna è stato talmente massacrato e fatto ache il riconoscimento è quasi impossibile. Ma i carabinieri del reparto operativo di Verona insieme alla compagnia di Peschiera del Garda sono già attivi ...