Marte non è poi così arido come sembra

Nel 2018 un cielo rosso fuoco colorato da Luna e Marte : ecco gli appuntamenti celesti da non perdere quest'anno : La notte illuminata da due 'palle di fuoco' nel cielo: si preannuncia come l'evento astronomico dell'anno, l'incontro ravvicinato che il 27 luglio 2018 vedrà protagonisti la Luna e Marte. Dopo due anni di attesa, il Pianeta rosso sarà di nuovo all'opposizione rispetto al Sole e raggiungerà il massimo della visibilità: sarà al fianco della Luna, anche lei rossa per effetto dell'ombra dell'eclissi totale, la ...

Acqua su Marte - il pianeta rosso non è così secco come sembra : Secondo due nuovi studi pubblicati su Nature, l'Acqua su Marte sarebbe intrappolata nelle rocce basaltiche del pianeta rosso

Non paga l'affitto - ricatta e colpisce a Martellate il padrone di casa Video : Un pregiudicato 52enne di Napoli non ha pagato per un lustro il proprietario dell'abitazione che aveva in affitto e, nonostante questi gli avesse chiesto numerose volte di lasciare la sua #casa, ha rifiutato aggredendolo. Dopo ben cinque anni di occupazione abusiva dell'immobile, situato in Via Cannavino a Napoli, senza destinare la somma concordata e regolarmente sottoscritta con un contratto, sabato mattina, l'affittuario - all'ennesima ...

UFO : trovata una palla di cannone su Marte? La NASA smentisce : Spesso vengono individuati, nelle foto scattate su Marte dai rover della NASA, vari oggetti misteriosi di presunta origine aliena. I teorici della cospirazione spesso associano a ritrovamenti di questo genere il fatto che una volta ci fosse una fiorente civiltà sul Pianeta Rosso, come è accaduto per la foto del tempio alieno su Marte. L'ultimo ritrovamento sarebbe quello di una sfera perfetta e i cospirazionisti sono convinti che questa sia la ...

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di Martedì 5 dicembre 2017 : ecco i numeri vincenti. Superenalotto - non ci sono 6 né 5+1 : ecco i numeri vincenti e le quote delle Estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperenaLotto di oggi, martedì 5 dicembre 2017. SuperenaLotto, non ci sono 6 né 5+1, il...

Programmi TV di stasera - Martedì 5 dicembre 2017. Su Rai2 il film Non-Stop : Michelle Dockery in Non-Stop Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa - Quarta Puntata - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2017, con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi. Prodotta in Italia. Trama: Fausto scopre di essere stato un truffatore, ma non un assassino. Così, seguendo il suggerimento di Elia, cerca di archiviare il passato e ricominciare insieme alla moglie Gloria. Intanto, l’agronomo e Lorenzo decidono ...

Film da vedere oggi - Martedì 5 dicembre : Non-Stop o Il cacciatore di ex : Buongiorno a tutti, lettori di SuperGuidaTV! Curiosi di scoprire quali sono i Film da vedere questa sera? Ecco allora le proposte del digitale terrestre per oggi, martedì 5 dicembre. Fra tutti i generi cinematografici in onda, consigliamo un thriller ricco di tensione e, in alternativa, una commedia molto divertente. Film consigliato oggi: Non-Stop Il Film consigliato per la vostra prima serata del 5 dicembre è Non-Stop, con Liam Neeson e ...

Tutto quello che dovete sapere sul "Travel Deal Tuesday" : il Martedì che non deve sfuggire a chi ama viaggiare : C'è un giorno che gli amanti dei viaggi non dovrebbero lasciarsi sfuggire: il 28 novembre. Dopo il Black Friday e il Cyber Monday, giornate dedicate allo shopping a prezzi scontati, è arrivato il momento del "Travel Deal Tuesday", ossia del martedì dedicato alle offerte per i viaggiatori. Secondo il team dietro l'applicazione Hopper, che monitora le quotazioni dei voli, è il giorno in cui si troveranno le tariffe ...

Uccide a Martellate l'ex fidanzato Ma non diciamo che se l'è cercata : L a Giornata contro la violenza sulle donne celebratasi ieri è fondamentale per fare il punto su un fenomeno che vede nel mondo troppe donne spezzate (...) (...) nel corpo e nell'anima. Fondamentale per ragionare sulle strategie in grado di aiutarle a liberarsi di una violenza vigliacca che deve essere sconfitta. Ma ...

diMartedì/ Anticipazioni e ospiti puntata 21 novembre : Nando Pagnoncelli e Massimo Giannini : Questa sera, martedì 21 novembre 2017, va in onda su La7 alle ore 21.15 una nuova puntata di diMartedì, il talk show a di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris.(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 12:57:00 GMT)

Quelle striature scure sul pianeta Marte : "Sono valanghe di sabbia non la prova che ci fosse acqua" : Un articolo apparso su Nature Geoscience sostiene che queste linee sembrano flussi di sabbia asciutta piuttosto che acqua che scorre in discesa, in corrispondenza o in prossimità della superficie: "Se anche l'acqua è presente è probabile che lo sia in piccola quantità - non favorevole allo sviluppo della vita". La NASA: "Impossibile esprimere un verdetto definitivo"

Perugia - Breda : 'Non sentiamoci quelli delle prime giornate'. Squadra da Martedì di nuovo in ritiro : Finalmente vittoria. Erano otto giornate che il Perugia non faceva bottino pieno, troppe. Tutto è andato bene al cospetto della formazione emiliana, sommersa con una manita senza appello. Vietato ...

Pensioni - l'intesa governo-sindacati non decolla Cgil e Cisl distanti - nuovo tavolo Martedì mattina : "Il governo ritiene di avere fatto uno sforzo", con "un pacchetto importante che contiene misure che migliorano la posizione Pensionistica dei lavori" e "raccoglie con rammarico il fatto che i sindacati hanno opinioni diverse". Così il ministro dell'Economia al termine del tavolo Pensioni a palazzo Chigi.

Convertita all'Islam - viene uccisa a Martellate e bruciata dal marito : "Non voleva sentisse amici e parenti" : Quell'ultima telefonata alla polizia è stato l'ultimo grido di aiuto: era stanca di ricevere divieti dal marito musulmano che, per ultimo, le aveva proibito di vedere e sentire amici e...