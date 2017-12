Marò | Latorre | Spero nel 2018 porti notizia attesa

Marò : Latorre - spera 2018 porti innocenza : BARI, 31 DIC - La "tanto attesa" notizia della loro innocenza è quanto spera possa "finalmente" arrivare nel 2018 il fuciliere di Marina tarantino, Massimiliano Latorre, accusato con il commilitone ...

Una giovane sta per soffocare. Il Marò Latorre le salva la vita : Massimiliano Latorre, uno dei due fucilieri di Marina coinvolti nella vicenda della Enrica Lexie, ha salvato la vita di una giovane che stava soffocando. Il marò, ospite lo scorso 9 dicembre alle celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei marinai, a Imola, dove si è tenuto il raduno del gruppo dell’Emilia Romagna dell’associazione Leone di San Marco, stava rientrando a casa dell’amico Elvio Pazzi, tra gli ...

Il Marò Latorre si è separato - la moglie : 'Facciamo fatica a tirare avanti' : La vicenda dei due marò è una disputa internazionale tra Italia e India sorta in merito all'arresto, da parte della polizia indiana, di due fucilieri di Marina militare (marò), imbarcati sulla petroliera italiana Enrica Lexie come nuclei militari di protezione e accusati di aver ucciso due pescatori indiani. I militari sono Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ora entrambi in Italia dopo essere stati rilasciati dalle autorità indiane. Le ...

La moglie del Marò Latorre : Ha abbandonato i suoi figli : Dopo la detenzione in India, dopo il ritorno in Italia e il malore che l'ha colpito, un'altra tegola cade sulla testa del marò Massimiliano Latorre. A mettere nel mirino il fuciliere di Marina è sua moglie, Rosalba Ancona che adesso a Repubblica ha deciso di raccontare come sia arrivata all'idea del divorzio. La donna punta il dito contro il marito: "Ha quasi del tutto abbandonato i suoi figli. Non è venuto nemmeno al ...