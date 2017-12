MARCO MASINI E Umberto Tozzi | Mi scoprì lui 40 anni che Ti amo

Come seguire 40 anni che Ti amo di Umberto Tozzi su Canale5 con Gianni Morandi - MARCO MASINI - Raf e gli altri : 40 anni che Ti amo di Umberto Tozzi su Canale5 a due mesi dal concerto celebrativo per il compleanno speciale di uno dei brani più noti del cantautore torinese. Il concerto avrebbe dovuto andare in onda già diverse settimane fa, ma ha dovuto lasciare spazio ad altri programmi. L'ultimo spostamento in ordine di tempo è quello del 23 dicembre, data ultima per la trasmissione del concerto, che all'ultimo momento ha dovuto lasciare spazio alla ...

MARCO MASINI a 60 Zecchini piano e voce con la delicatezza di Lettera a Pinocchio (video) : Marco Masini a 60 Zecchini porta una sua versione molto personale di Lettera a Pinocchio, con piano e voce e un suo arrangiamento nel quale non ha voluto intervenire il Maestro Pinuccio Pirazzoli. Accompagnato dal pianoforte, Marco Masini interpreta uno dei brani più delicati ed emozionanti della kermesse bolognese. Il brano aiuta l'emozione, ma la resa dell'artista toscano ha conferito quel valore aggiunto che ha consentito alla giuria di ...

MARCO MASINI rinnova la collaborazione con Warner Chappel : “Credo ancora nei rapporti personali - credo siano il motore più potente del mondo “ : Warner ChappelL rinnova il contratto di esclusiva come Autore con Marco Masini. Dopo aver collaborato con il team di Autori Warner ChappelL per la stesura dei brani del suo ultimo album di inediti “Spostato di Un Secondo”, titolo del brano con cui Marco Masini ha partecipato al Festival di Sanremo 2017, anche prossimamente il cantautore lavorerà alla scrittura del suo futuro disco di inediti in collaborazione con gli Autori Warner ...

Una serata tutta italiana : su RAI Radio Tutta Italiana con Il Cile - MARCO MASINI - Paolo Vallesi - Amara - di Mario e Guasti : Stasera, lunedì 27 novembre, in diretta streaming dalle ore 21.15 sul canale Radio RAI Radio Tutta Italiana andrà in onda la trasmissione Una serata Tutta Italiana . RAI Radio Tutta Italiana, il nuovo canale specializzato in musica Italiana ...

Alla "Black Friday Night" shopping - mini-live e firmacopie di MARCO Masini : Sale la febbre da venerdì nero. Complice la Rete " che, a colpi di click, ingolfa i trasporti e consente la raggiungibilità di oggetti del desiderio sempre nuovi " ma anche di un'economia in visibile affanno come quella locale, il fenomeno a stelle e strisce del "Black Friday" " il tradizionale appuntamento per lo shopping scontato " ha facilmente attraversato l'Oceano. ...

Anche MARCO MASINI ospite allo Zecchino D’Oro l’8 dicembre in 1ª serata con Carlo Conti : Marco Masini ospite allo Zecchino d'Oro condotto da Carlo Conti. Questo quello che emerge dall'intervista rilasciata dal conduttore fiorentino ad Avvenire, alla vigilia della partenza degli appuntamenti pomeridiani con la kermesse dedicata ai bambini. Mai come quest'anno l'organizzazione si presenta variegata. In occasione dei suoi 60 anni, lo Zecchino sarà infatti in onda dal 18 novembre e per 4 sabato pomeriggio, fino alla grande ...