Malagò ' Il calcio resta una ferita | ai Giochi Invernali faremo bene'

Calcio - Giovanni Malagò : “Non ci sono gli estremi per commissariare la FIGC” : “commissariare la FIGC? Sulla base di quanto è emerso non ci sono gli estremi“. Così si è espresso il presidente del CONI Giovanni Malagò, dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Il numero uno dello sport italiano aveva caldeggiato fortemente la possibilità del commissariamento dopo le dimissioni di Giorgio Tavecchio, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi. “Vediamo se il mondo del Calcio dimostrerà di ...

Lega Calcio - Tavecchio resterà reggente. Il commissariamento della Figc voluto da Malagò sfuma ancora : Niente presidente della Lega. Ma niente commissariamento del Calcio italiano: Giovanni Malagò aveva annunciato in pompa magna che in caso di mancata elezione dei vertici della Lega entro l’11 dicembre, il Coni sarebbe intervenuto. Invece per la seconda volta consecutiva dovrà constatare che i presupposti Legali per commissariare la Figc proprio non ci sono. Sabato il consiglio federale voterà la proroga del mandato di Carlo Tavecchio, e lui non ...

Giovanni Malagò a Libero : 'Calcio - un pollaio con troppi galli' : 'Se si riesce a evitare il commissariamento', spiega, 'io ne sono felice ma a patto che ci siano le condizioni per andare avanti altrimenti si rischia di fare come in politica con i governi che ...

Malagò : 'Se il calcio tornasse unito - meriterei un premio' : 'Tutto amplificato all'ennesima potenza è la forza di questo sport, che malgrado i problemi e le criticità, episodi del genere riportano al bello e alle emozioni, che sicuramente aiutano'. Tutte le ...

Malagò : 'Il gol di Brignoli è uno spot per il calcio' : 'Ci sono due chiavi di lettura', perché 'la parte negativa - aggiunge tuttavia il capo dello sport italiano a margine della consegna dei premi Coni-Ussi 2017 al Salone d'Onore al Foro Italico - è che ...

Giovanni Malagò non infierisce sul calcio : la Figc perde 2 - 5 milioni di euro - ma poteva andare molto peggio : Il calcio perde altri 2 milioni e mezzo di soldi pubblici, ma viene “graziato” da Giovanni Malagò, che ha evitato un taglio ben maggiore. Troppo delicato il momento, troppo tesi i rapporti con il mondo del pallone dopo il tentativo (forse fallito) di commissariamento, per andare fino in fondo con la riforma dei contributi statali in favore dei cosiddetti “sport minori”. La rivoluzione, del resto, c’era già stata negli scorsi anni, in ...

Malagò : 'Nuovo taglio di 2 - 6 milioni per il calcio' : Il mondo del calcio - ha proseguito - deve essere grato alla saggezza della giunta. La riduzione per il calcio poteva essere molto più importante. Bisognerà parlarne con i nuovi interlocutori ...

Figc : Malagò - bene se calcio fa da solo : (ANSA) - BARI, 27 NOV - "I primi della classe? Sono onorato che Urbano Cairo dica così, forse ha ragione. Non c'è una sola ricetta per dare una mano al calcio. Se il calcio riesce autonomamente a ...

Malagò e il calcio sotto tutela : "Con certi signori non parlo più" : ... per farlo, l'unica strada possibile è quella di un commissariamento lungo - almeno un anno - e dai poteri ampi, molto ampi: il presidente del Coni Giovanni Malagò e l'intero governo dello sport ...