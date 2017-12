Macron | ' non smetterò di agire'

Macron e la sfida sul clima : "Stiamo perdendo la battaglia - non possiamo sbagliare" : 'L'impresa e la finanza - ha precisato il ministro - stanno capendo che l'economia circolare fa bene prima di tutto all'impresa e anche all'ambiente. Oggi c'è una nuova sensibilità da parte dei ...

Macron e la sfida sul clima : “Stiamo perdendo la battaglia - non possiamo sbagliare” : «Per salvare il clima ogni attore della società deve impegnarsi ogni giorno». A parlare è il presidente francese Emmanuel Macron aprendo il vertice One Planet Summit a Parigi. «Oggi si gioca una nuova tappa della nostra lotta collettiva», ha continuato, spiegando tuttavia che «non dobbiamo sbagliarci, ma stiamo perdendo la battaglia». Con l’uscita...

Gerusalemme capitale - Macron gela Netanyahu : Francia non segue Trump : La posizione della Francia era stata già espressa con il documento dei cinque Paesi Ue fra cui l’Italia che in sede Onu hanno espresso tutto il loro disappunto in un documento...

Gerusalemme capitale - Macron gela Netanyahu : Francia non segue Trump : La posizione della Francia era stata già espressa con il documento dei cinque Paesi Ue fra cui l'Italia che in sede Onu hanno espresso tutto il loro disappunto in un documento congiunto alla vigilia ...

Ancora scontri per Gerusalemme. Abu Mazen non vedrà Pence. Netanyahu va da Macron : Continuano le proteste contro la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme capitale d'Israele. Finora 4 i morti e centinaia i feriti. Hamas assicura che l'intifada continua. Proseguono i lanci di razzi, raid in risposta dell'aviazione israeliana. Il ministro della difesa israeliano Lieberman fa sapere che sono state colpite 'installazioni di importanza critica per Hamas'. Abu Mazen dice no all'incontro con il vicepresidente Usa Pence durante ...

Gerusalemme - Netanyahu : 'Non accetto ipocrisia dell'Europa' : oggi il vertice con Macron : L'incontro era in programma di diverse settimane, ma la visita ora assume tutt'altro contorno, dopo le reazioni violente del mondo arabo e musulmano, scatenate dalla decisione di Trump. Si tratta ...

"L'Eurogruppo non va a Padoan per uno gambetto di Macron" : Con i giochi ormai fatti e la carica di Mister Euro assegnata al portoghese Mario Centeno, una fonte Ue di alto livello svela il retroscena che ha portato alla bocciatura del ministro dell'Economia. ...

Lapo Elkann : "Renzi non è Macron - Di Maio bravo a parlare..." : "Mi piace Calenda, è un ministro del fare. Purtroppo non si presenta. Anche Franceschini sta facendo un lavoro di qualità, ma da quello che vedo in giro, non sono stimolato da nessuno di quelli che si ...

Di Maio alla corte di Macron : "Il M5S non minaccerà l'Ue" : Il leader prepara la visita a Parigi. Boschi lo incalza sulle fake news Tutta colpa della propaganda, "Egr. Sig. Presidente Macron, se probabilmente lei si è costruito un'opinione del Movimento 5 ...

Di Maio a Macron : non siamo minaccia Ue : 11.41 Il candidato premier del M5S, Di Maio, scrive dal blog di Grillo una lettera indirizzata al presidente francese, Macron."Quando ci conosceremo meglio, coglierà che il nostro Movimento, oltre a non essere una minaccia, piuttosto coltiva le soluzioni migliori per molti dei problemi d'Europa". Al di la della propaganda,"il Movimento 5 Stelle avrà modo di raccontarLe e spiegarLe chi siamo davvero, cosa vogliamo e come vediamo il futuro ...

Di Maio scrive a Macron : "Non creda a quello che le dicono su di noi" : Dopo la visita negli Usa e l'incontro con in vertici del Vaticano continua il "tour" diplomatico del leader M5s Luigi Di Maio. Questa volta è il turno del presidente francese Macron al quale il vice presidente della Camera ha scritto una lettera, pubblicata sul blog di Beppe Grillo. E non è la prima volta, visto che già a luglio del 2917 il leader a 5 stelle aveva mandato un video al presidente francese. Di Maio ha voluto ...

Non sarà il modello Macron a risollevare le sorti del centrosinistra : All'indomani delle elezioni regionali in Sicilia credo sia importante fare una riflessione seria sul futuro e il declino del centrosinistra in Italia. Uno dei motivi principali per cui molti sono usciti dal Pd è stata la non condivisione dell'idea di Matteo Renzi di poter costruire un partito della nazione, che abbandonasse sostanzialmente la sinistra del Pd, per guardare verso il centro. Noi da tempo diciamo che questa scelta, che ...

Il generale che non piace a Macron contrattacca. Con un libro : ... "L'ultima volta che un capo di stato maggiore si è espresso davanti a voi il suo intervento ha avuto un forte impatto sulla vita politica del nostro paese", ha esordito. Un avvenimento che il nuovo ...

"Qui qualcuno non fuma solo sigarette...". C'è odore di cannabis - la reazione di Macron vi farà sorridere : Nel corso del suo viaggio nella Guyana francese, il presidente Emmanuel Macron ha deciso a sorpresa di visitare uno dei quartieri più sensibili di Cayenne, capitale del dipartimento d'oltremare. Mentre posava con alcuni giovani, ha sentito odore di cannabis e ha scherzato: "C'è qualcuno che non fuma solo sigarette qui. Ho ancora fiuto...". Poi il monito ai ragazzi: "Questo non vi aiuterà a studiare bene a scuola"