M5s | Casaleggio | “Noi un partito? No | rifiutiamo i soldi pubblici Una multa è il minimo

"Una multa è il minimo per chi tradisce". Davide Casaleggio difende le nuove regole M5s : Il Movimento 5 Stelle non si sta trasformando in un partito, Davide Casaleggio lo ripete costantemente. In un'intervista al Corriere della Sera, all'indomani della presentazione delle nuove regole - dallo Statuto al nuovo Codice etico - il figlio ed erede dell'ideatore del Movimento spiega che "la nuova associazione era necessaria per consentire al Movimento di partecipare alle elezioni Politiche, viste le nuove leggi sui partiti" e tiene la ...

M5s - Casaleggio : una multa? : Rousseau sta continuando a evolversi e suscita sempre più curiosità in tutto il mondo perché è un unicum di cui andiamo orgogliosi".

M5s - Di Maio 'Mi sottoporrò anch io alle parlamentarie'. Casaleggio 'Non diventeremo un partito' : MILANO - 'Per me è sacrosanto, anche se ci criticheranno, che chi entra in Parlamento e cambia gruppo paghi una multa profumata'. Lo ha detto Luigi Di Maio , candidato premier del M5s, confermando che ...

DI MAIO E CASALEGGIO - M5s DIVENTA PARTITO?/ Nuove regole sul blog di Beppe Grillo : parlamentarie aperte : Di MAIO, nuovo regolamento M5s: il candidato premier DIVENTA anche capo politico. parlamentarie aperte ai non iscritti e maxi-multa per i voltagabbana. Come cambiano i grillini(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:52:00 GMT)

Casaleggio - M5s un partito? Non penso : (ANSA) - GORGONZOLA, 30 DIC - "Non penso": così Davide Casaleggio si è limitato a rispondere ai giornalisti che, al termine di un incontro pubblico a Gorgonzola insieme al candidato premier Luigi Di ...

M5s - Di Maio e i negozi chiusi nei giorni festivi - il brutto sospetto su Casaleggio : Il Movimento 5 Stelle è al centro della polemica sull'apertura dei negozi durante i giorni festivi per cui Luigi Di Maio si è espresso fermamente contrario. Davide Casaleggio è intervenuto sull'...

Casaleggio in Brasile per parlare di M5s : ... di apprendimento collettivo e di efficacia politica. L'obiettivo è raccontare cosa stiamo facendo, rispondere a tutte le domande e spiegare il nostro progetto senza nessun filtro', sottolineano i ...

Addio coppia Di Maio-Virgulti? Dietro c'è anche la Casaleggio Lei troppo legata al primo M5s : Partiamo - come sempre - dalla attualità: Silvia Virgulti e Luigi Di Maio si sono lasciati dopo una storia pluriennale con convivenza nel caratteristico quartiere romano di Trastevere e che sembrava dovesse avere esiti in un matrimonio concordato dopo le elezioni politiche. Segui su affaritaliani.it

M5s pianta 23mila alberi in tutta Italia - aderiscono anche Comuni Pd e centrodestra. Di Maio e Casaleggio a Milano : Da Milano a Reggio Emilia fino al piccolo paese di Cartigliano in provincia di Vicenza: in occasione della festa dell’albero il Movimento 5 stelle ha piantato oltre 23mila alberi in tutta Italia. L’iniziativa, voluta dai grillini già negli anni scorsi, è riuscita ad ottenere l’appoggio anche di primi cittadini di altri colori politici, dal Partito democratico al centrodestra, per un totale di 68 amministrazioni ...

Ostia - ultimo giorno di campagna al ballottaggio. Vertice M5s : Casaleggio-Grillo-Di Maio : La riunione del MoVimento a Milano per decidere strategie e programmi in vista delle elezioni politiche. Punto fermo il 'no alle alleanze' -

M5s - vertice a Milano tra Di Maio e Casaleggio : Dopo la visita lampo negli States e la cena di stasera a Ostia dove è atteso dagli attivisti M5S, fine settimana milanese per Luigi Di Maio che sarà nel capoluogo lombardo per incontrare parte del ...

