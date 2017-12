Luca Onestini e Ivana Mrazova Uno scimmione? I due si punzecchiano sui social e

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Nubi all'orizzonte per la coppia? Un gesto preoccupa i fan! : Luca Onestini e Ivana Mrazova , Nubi all'orizzonte per la coppia? Il gesto social di Soleil Sorgè scatena i sospetti e le preoccupa zioni dei fan! (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:00:00 GMT)

Raffaello Tonon - dedica a Luca Onestini : le belle parole in difesa dell’amico : Raffaello Tonon sempre più amico di Luca Onestini : la dedica all’amico Raffaello Tonon e Luca Onestini , dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, hanno continuato a frequentarsi anche una volta finito il reality. I due infatti, usciti dalla Casa, sono rimasti molto amici e, sui social, intrattengono spesso i loro followers con siparietti scherzosi e immagini […] L'articolo Raffaello Tonon , dedica a Luca Onestini : le belle ...

Soleil Sorgé su Luca Onestini : ‘Sono assolutamente felice di tutte le decisioni che ho preso’ : “Rifarei l’esperienza a Uomini e Donne, assolutamente ”: chi parla, in una video intervista del sito Comingsoon.it è Soleil Sorgè, la bionda corteggiatrice che ha spezzato il cuore di Luca Onestini quando era ancora nella casa del Grande Fratello, fidanzandosi a sorpresa con Marco Cartasegna, il suo rivale di trono. È che quando sei veramente felice , smetti di farti domande..❤️ A post shared by Soleil ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Nascerà l'amore nel 2018? L'ex tronista e la modella sempre in contatto : Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano a far sognare i fans: tra L'ex tronista e la modella che sono sempe in contatto anche sui social, Nascerà l'amore nel 2018?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 06:02:00 GMT)