LIVE Tour de Ski 2017 | 15km e 10km Lenzerheide in DIRETTA | De Fabiani lotta per la top 5!

LIVE Tour de Ski 2017 - 15km e 10km Lenzerheide in DIRETTA : primi botti in classifica - l’Italia spera in De Fabiani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. A Lenzerheide (Svizzera) spazio alla seconda tappa del prestigioso circuito: dopo le sprint di ieri si torna sulle nevi con una 15km a tecnica classica per gli uomini e una 10km femminile. Ci saranno i primi scossoni in ottica classifica generale, le tante assente dei vari big aprono a diversi possibili scenari. Attenzione come sempre a norvegesi, svedesi e ...

LIVE Tournée 4 Trampolini 2018 in DIRETTA : si comincia ad Oberstdorf. Guida Kraft dopo la prima manche - Alex Insam eliminato al primo round : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Oberstdorf, in Germania. Avrà inizio dunque quest’oggi la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi tra ...

LIVE Tournée 4 Trampolini 2018 in DIRETTA : si comincia ad Oberstdorf. Guida Stoch - Alex Insam l’unico azzurro al via : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Oberstdorf, in Germania. Avrà inizio dunque quest’oggi la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi tra ...

LIVE Tour de Ski 2018 - Sprint Lenzerheide in DIRETTA : Pellegrino ok : è semifinale! Rastelli - Laurent e Vuerich si fermano ai quarti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera di Lenzerheide (Svizzera), prima tappa del Tour de Ski 2018. Fari puntati su Federico Pellegrino che, nella specialità dell’oro iridato di Lathi 2017, vuol centrare il bersaglio grosso approfittando anche dell’assenza del despota di quest’inizio di stagione, vale a dire il norvegese Johannes Hosflot Klaebo. L’azzurro, secondo in stagione a Davos e ...

LIVE Tour de Ski 2018 - Sprint Lenzerheide in DIRETTA : Federico Pellegrino secondo nelle qualifiche! Dalle 13.00 sarà spettacolo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera di Lenzerheide (Svizzera), prima tappa del Tour de Ski 2018. Fari puntati su Federico Pellegrino che, nella specialità dell’oro iridato di Lathi 2017, vuol centrare il bersaglio grosso approfittando anche dell’assenza del despota di quest’inizio di stagione, vale a dire il norvegese Johannes Hosflot Klaebo. L’azzurro, secondo in stagione a Davos e ...

Nuove date per il tour di Jovanotti : Lorenzo LIVE 2018 da record al Forum di Assago : Nuove date per il tour di Jovanotti vengono comunicate durante le festività natalizie. La tournée di concerti Lorenzo Live 2018, attesa per il prossimo anno, si impreziosisce di nuovi spettacoli dal vivo, tra i quali Nuove tappe al Mediolanum Forum di Assago (Milano) che consentono al'artista di trascorrere ben 12 serate nel palazzetto. Il tour 2018 di Jovanotti debutterà a Milano il 12 febbraio prossimo e oggi si arricchisce di due nuovi ...

L’instore tour di Giorgia per Oronero LIVE : gli appuntamenti firmacopie a Milano e Roma : A pochi giorni dall'uscita di Oronero Live, sono stati annunciati oggi gli appuntamenti per l'instore tour di Giorgia. Il nuovo album, una riedizione molto speciale del precedente disco Oronero, è in arrivo sul mercato discografico il 19 gennaio 2018. L'instore tour di Giorgia prevede al momento due appuntamenti, uno a Milano e uno a Roma. Giorgia sarà alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano il 19 gennaio 2018, giorno di uscita del nuovo ...

LIVE! 2018 : l'icona del rock Billy Idol riparte in tour : Ha venduto 40 milioni di album guadagnando diversi dischi di platino in tutto il mondo, con nove singoli nella top 40 statunitense e dieci nel Regno Unito, tra i quali "Dancing With Myself, "White ...