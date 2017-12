LG G6 riceverà Android 8 0 Oreo solo dal mese di febbraio | a partire dall’Asia

Honor 8 e Honor 7X riceveranno Android 8.0 Oreo - parola del CEO Zao : Il CEO dell'azienda comunica che Honor 8, Honor 8 Pro e Honor 7X si aggiorneranno prossimamente ad Android 8.0 Oreo ricevendo la nuova EMUI 8.0. L'articolo Honor 8 e Honor 7X riceveranno Android 8.0 Oreo , parola del CEO Zao è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android .

Quali smartphone riceveranno Android 8 Oreo? Ecco la lista aggiornata : Già diversi produttori hanno ufficializzato Quali smartphone e tablet riceveranno Android 8 Oreo. Ecco la lista aggiornata dei dispositivi che riceveranno Android Oreo Android 8 Oreo arriverà su questi smartphone e tablet L’ultima distribuzione di Android, la numero 8 con nome in codice Ore, è già disponibile per gli smartphone di Google e per molti altri arriverà nei […]