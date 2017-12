Le peggiori serie tv del 2017 | da Still Star-Crossed a Gypsy e Marvel’s Inhumans

: RT @OptiMagazine: Le peggiori serie tv del 2017, da #StillStarCrossed a #Gypsy e #MarvelsInhumans - _diana87 : RT @OptiMagazine: Le peggiori serie tv del 2017, da #StillStarCrossed a #Gypsy e #MarvelsInhumans - OptiMagazine : Le peggiori serie tv del 2017, da #StillStarCrossed a #Gypsy e #MarvelsInhumans - ClaudioMasini7 : #Inzaghi: "Se non davano il rigore alla #Fiorentina e non toglievano il nostro oggi, avremmo più punti. Il Var non… - schollzy31 : RT @sportnotizie24: #InterLazio 0-0, le pagelle: #Ranocchia un muro, bene #BorjaValero, ecco chi sono i peggiori - sportnotizie24 : #InterLazio 0-0, le pagelle: #Ranocchia un muro, bene #BorjaValero, ecco chi sono i peggiori -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 31 dicembre 2017) Quest'anno, la serialità televisiva è stata vasta, tra show premiata come Big Little Lies e la rivelazione Dark, ma duole fare una lista anche delletv del. Tra quelle da dimenticare, c'è assolutamente, un disastro per casa ShondaLand, ma anchecon Naomi Watts, e laMarvel's, annunciata come evento dell'anno, e finita presto nel cestino.Come accaduto nel 2016, abbiamo l'onore di fare una lista delle migliori etv dell'anno, e senza ombra di dubbio, ci sentiamo di definire "disastri" questi show televisivi. Della, "ne avevamo davvero bisogno? Ne sentiremo la mancanza?"Mettetevi comodo e scoprite con noi quale sono state letv del. E non preoccupatevi se non avete sentito parlare di questi show televisivi; la prematura cancellazione ha fatto sì che il pubblico si dimenticasse di ...