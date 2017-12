Le origini del Capodanno

Alle origini delle golosità : la storia dei brownie : Se siete golosi e amate le prelibatezze made in USA, sicuramente conoscerete i brownie. Questi deliziosi dolcetti al cioccolato sono ormai diventati uno snack e un dolce apprezzato a livello internazionale, forse anche perché sono molto semplici da cucinare. Se…Continua a leggere →

Babbo Natale : le origini del mito tra storia e leggenda : La storia di Babbo Natale è un intrecciarsi di leggende, culture e tradizioni che hanno portato alla nascita del mito moderno. Le origini di Santa Claus (così è rinominato dagli Americani) risalgono al periodo cristiano. Il primo personaggio cui è stato accostato è San Nicola, vissuto a Mira, in Asia Minore, attuale Turchia. Divenuto vescovo della città, fu strenuo difensore della fede cristiana durante le persecuzioni dell’impero romano cessate ...

Il trailer di X-Files 11 è un ritorno alle origini dopo la deludente decima stagione? (video) : Dall'anticipato trailer di X-Files 11, Mulder e Scully sembrano tornati più carichi che mai. Nel nuovo promo, rilasciato nelle ultime ore, vengono mostrate nuove scene tratte dall'undicesima stagione, con estratti dell'ultimo episodio della decima. Nella featurette, vi sono delle brevi interviste alle star storiche di X-Files, David Duchovny, Gillian Anderson e Mitch Pileggi, e al creatore Chris Carter che discutono sulla ricezione dei fan al ...

Le origini delle bufale sul cibo. Come riconoscerle? : Le origini delle bufale sul cibo: fe ne parlerà durante il secondo Congresso Nazionale di Medicina e Pseudoscienza, che si terrà a Roma dal 6 all’8 aprile 2018. Tema di questa seconda edizione, il delicato rapporto fra alimentazione e salute, tra scienza, falsi miti e bufale 2.0. Non è un caso che le superstizioni e le pseudoscienze si occupino prevalentemente di malattie e salute. In apertura dell’evento, il 6 aprile, Gilberto ...

Natale : le vere origini del Panettone la ricetta originale : Le vere origini del Panettone affondano le radici nella diffusa usanza medievale di celebrare il Natale con un pane più ricco di quello quotidiano. L’origine è milanese, appunto. Sembra che esistesse già nel ‘200 come pane arricchito di lievito, miele, uva secca e zucca. Il nome Panettone sarebbe nato per indicare la forma più grande che aveva rispetto agli altri prodotti da forno. Un manoscritto tardo quattrocentesco di Giorgio Valagussa, ...

Gang del diavolo/ Video - i Latinos di Milano? Cizco va alle origini : "Così torturano e uccidono a El Salvador" : Le Gang del diavolo, il reportage delle Iene: Video. Il servizio di Cizco, firmato anche dal regista Gustavo Zama, sui criminali sanguinari di El Salvador, alle radici dei Latinos di Milano (Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 16:42:00 GMT)

Santa Lucia portatrice di doni in groppa al suo asinello : le origini della favola : In alcune province dell’Italia Settentrionale, secondo un’usanza consolidatasi negli anni 30, il 13 dicembre è atteso dai bambini con grande trepidazione in quanto, in questo giorno, Santa Lucia, in groppa al suo asinello, seguita dal cocchiere Castaldo, porta doni ai bimbi buoni, che precedentemente, attraverso una lettera, le avevano espresso i loro desideri, segnalando i regali desiderati. In cambio, però, i bambini dovranno lasciare della ...

Prometheus - il segreto delle nostre origini è in fondo al cielo : Oltre l’immaginazione, quando il passato si sposa con il futuro, c’è Prometheus: film del 2011 diretto da Ridley Scott, questo thriller futuristico apre interrogativi profondi sulle origini dell’umanità collegandosi alla saga di Alien di cui rappresenta un prequel. Un cast ricco, tra cui spiccano Michael Fassbender, Noomi Rapace, Idris Elba, Charlize Theron, Guy Pearce: il film racconta dell’avventura dell’astronave ...

Le origini del jazz - il violino di David Garrett e lo special di Gigi D'Alessio : Du Doo Du - Francesca Ciommei & Mama's Blue Rose Band Racconta la vocalist romana Francesca Ciommei che tempo fa, durante un viaggio a Londra, il pianista Paolo Bernardi passeggiava fra le bancarelle ...

Lauren Amici età - cognome - origini - data e luogo di nascita della ballerina : Non conoscete ancora cognome, origini, data e luogo di nascita, età di Lauren di Amici 17? La talentuosa ballerina di Amici 17 è arrivata in Italia per realizzare il suo sogno di diventare una professionista con la "p" maiuscola: conosce bene la famosissima scuola di Canale 5 e sa che potrà crescere tanto grazie all'insegnamento dei professori; per di più, potrà farsi notare da compagnie di danza che potrebbero decidere di inserirla all'interno ...

Bryan Amici età - cognome - origini - data e luogo di nascita del ballerino : Volete scoprire origini, cognome, data e luogo di nascita, età di Bryan di Amici? Di lui potrete conoscere veramente tutto leggendo le curiosità che abbiamo raccolto in questo post: vi permetteranno di conoscere meglio questo ballerino di Amici 17 che è riuscito immediatamente a catturare l'attenzione del pubblico a casa (e dei professori) con un talento che è fuori discussione. Già dai casting ha dimostrato che vale, che avrebbe meritato un ...

Harry e Meghan - la futura sposa : 'Sono fiera di chi sono e delle mie origini' : Durante l'intervista alla Bbc la futura moglie del principe Harry racconta le difficoltà quando all'inizio della relazione anche attraverso i...

Audjah Amici età - cognome - origini - data e luogo di nascita della cantante : Cosa si sa su Audjah di Amici 17? cognome, origini, età, data e luogo di nascita non sono segreti: conosciamo infatti tante informazioni su questa cantante che ha colpito subito per la sua grande voce e per una grinta che non lascia indifferenti; nonostante non sia italiana, è riuscita ad amalgamarsi subito con il suo gruppo di compagni d'avventura e non teme di affrontare nessuna sfida: le sue esibizioni solo l'unico modo per avere un contatto ...

