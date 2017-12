Le migliori serie tv del 2017 | da Big Little Lies a 13 Reasons Why e la rivelazione Dark

PAGELLE/ Inter Lazio (0-0) : Ranocchia tra i migliori. I voti della partita (Serie A 19^ giornata) : PAGELLE Inter Lazio: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori a San Siro, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:57:00 GMT)

Pagelle / Fiorentina Milan (1-1) : voti della partita - i migliori tra i rossoneri (Serie A 19^ giornata) : Pagelle Fiorentina Milan: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Franchi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:03:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Sassuolo - quote e le ultime novità live. I migliori (Serie A - 19a giornata) : Probabili formazioni Roma Sassuolo, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata). Di Francesco vuole chiudere l’anno in bellezza, dimenticando in fretta le due recenti sconfitte(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:51:00 GMT)

Probabili formazioni/ Fiorentina Milan - quote e le ultime novità live. I migliori (Serie A - 19a giornata) : Probabili formazioni Fiorentina Milan, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata). Gattuso spera in una vittoria dopo la grande prestazione nel derby di Coppa Italia(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 11:52:00 GMT)

Le 10 serie tv con le migliori attrici del 2017 - un anno all’insegna del girl power : Il 2017 è stato l'anno delle donne nelle serie tv: sono state tantissime, nel corso degli ultimi dodici mesi, le produzioni televisive che hanno messo al centro la figura femminile, esaltandola nella sua forza e tenacia. Non solo: l'anno passato ha anche visto molte di quelle che sono state indicate come migliori attrici del 2017 essere (co)protagoniste proprio di una serie tv. In questi ultimi giorni di dicembre, abbiamo fatto un bilancio di ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – 12^ giornata - le migliori italiane : Egonu batte Diouf - Malinov e Sylla bentornate : Nel weekend si è disputata la dodicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del primo turno del girone di ritorno ANNA NICOLETTI. Samanta Fabris ha totalmente recuperato ed è stata titolare nelle ultime settimane ma il giovane opposto italiano riesce a ritagliarsi i suoi spazi, parte dal primo minuto contro Casalmaggiore e mette a segno 10 punti con il 53% in ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – 12^ giornata - le migliori italiane : Egonu batte Diouf - Malinov e Sylla bentornate : Nel weekend si è disputata la dodicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del primo turno del girone di ritorno ANNA NICOLETTI. Samanta Fabris ha totalmente recuperato ed è stata titolare nelle ultime settimane ma il giovane opposto italiano riesce a ritagliarsi i suoi spazi, parte dal primo minuto contro Casalmaggiore e mette a segno 10 punti con il 53% in ...

Serie B Old Wild West : i migliori della 15giornata : Girone A Punti - Santiago Boffelli (Witt-Acqua S. Bernardo Alba) e Andrea Spera (La Buca del Gatto Basket Cecina) 25 Rimbalzi - Thomas De Min (Winterass Omnia Basket Pavia) 13 Assist - Lorenzo Dello ...

Serie A2 Old Wild West - i migliori della 13giornata : Girone Est Punti - Jacopo Giachetti (OraSì Ravenna) 35 Rimbalzi - Mike Hall (Bondi Ferrara) e Marshawn Powell (XL Extralight Montegranaro) 14 Assist - Yuval Naimy (Unieuro Forlì) 9 Valutazione - Bobby ...

Serie A - le migliori giocate della 18giornata : Quelli di voi che hanno visto solo gli highlights di Milan - Atalanta potrebbero pensare che l'azione del 2 a 0, quella che ha portato al gol di Ilicic, sia un contropiede. In realtà si è trattato di ...

Le 10 serie migliori del 2017 (e la peggiore) : Ogni anno diventa più difficile, ma ci abbiamo provato lo stesso. Ecco la lista delle dieci serie Tv più belle del 2017 (e sì, anche la più brutta). Non troverete tutte le vostre serie preferite: in un panorama televisivo così affollato, sceglierne solo alcune è stata un’impresa (oltre che un peccato). E molte che pure hanno spiccato per qualità della storia e della produzione mancheranno all’appello (Girls, Dear White People, The ...

Consigli Fantacalcio Serie A / Le dritte per la 18esima giornata : i migliori per media voto : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 18esima giornata: Immobile, Dybala e Icardi. Il Natale non poteva essere più bello quest’anno, campionato di Serie A e Fantacalcio(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:50:00 GMT)

Serie B Old Wild West - I migliori della 14giornata : Serie B Old Wild West, ecco i migliori giocatori della 14giornata nelle diverse categorie statistiche. Girone A Punti - Daniele Mastrangelo (Libertas Livorno) 27 Rimbalzi - Shaquille Hidalgo (Mamy.eu ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 14^ giornata di Serie A : Lima è l’uomo copertina dell’Acqua&Sapone! Fortini e Boaventura guidano la rimonta di Pesaro : La fuga dell’Acqua&Sapone Unigross contraddistingue la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Gli oriundi continuano a rappresentare una risorsa fondamentale per la capolista, sempre più sola in testa alla classifica, mentre un veterano azzurro trascina al successo la Luparense sul campo della Lazio. Di seguito, i migliori italiani della 14^ giornata del campionato di Serie A: Gabriel ...