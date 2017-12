: Lazio padrona e... sprecona Inter e Spalletti rimandati - AdrMontanaro : Lazio padrona e... sprecona Inter e Spalletti rimandati - Vediamoci1 : Roma incontri Roma Lazio 3314401873 Eva padrona Accompagnatrice/hostess Europea/o - Vediamoci1 : Roma incontri Roma Lazio 3314401873 Eva padrona Accompagnatrice/hostess Europea/o - Vediamoci1 : Roma incontri Roma Lazio 3314401873 Eva padrona Accompagnatrice/hostess Europea/o - Vediamoci1 : Roma incontri Roma Lazio 3314401873 Eva padrona Accompagnatrice/hostess Europea/o -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 31 dicembre 2017) Milano L'chiude l'anno senza botti, ma soprattutto evita il botto. La squadra di Lucianosi salva contro la, strappa un punticino che la ridimensiona nella lotta Champions. Dopo il golpe di Roma, arriva il terzo zero a zero con le pretendenti ai primi quattro posti. Ma se i pareggi in casa di Napoli e Juventus avevano il sapore di una mezza vittoria, quello contro i biancocelesti di fronte ai sessantamila di San Siro il penultimo giorno del 2017 è una mezza sconfitta. Infatti ladà l'impressione di essere più forte dei nerazzurri nell'organizzazione di gioco, nell'identità di squadra e anche nella rosa. Perché Simone Inzaghi dalla sua panchina può pescare a gara in corso Felipe Anderson, Nani e anche Lukaku, gente che per impatto e voglia fa impallidire Joao Mario, Brozovic e Dalbert. I limiti dell'sono emersi in un mese di ...