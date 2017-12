L' Apocalisse del nostro calcio copertina di un anno infausto

Italia 2017 - l'anno dell'Apocalisse : Il 2017 sara' ricordato [VIDEO] come l'anno dell'apocalisse sportiva Italiana o, se preferite, dello 'sprofondo azzurro'. Il termine 'apocalisse' lo aveva coniato l'ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, parlando dell'eventualita' all'epoca impensabile che la Nazionale Italiana fallisse l'appuntamento con la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Il modo in cui questo flop è maturato non lascia posto a nessuna recriminazione [VIDEO]: ci ...

Il Natale e l'Apocalisse dimentica dello Yemen : dimenticati. Bombardati. Affamati. Corpi ischeletriti. E' il Natale dei bambini nello Yemen. Tra le tante luci che si accendono per le festività, una gigantesca "luce" mediatica dovrebbe illuminare questa apocalisse umanitaria di fronte alla quale anche la tragedia siriana appare "contenuta". Ricordare è un dovere. Ce lo chiedono quanti continuano a lavorare, ogni giorno, a contatto con donne, uomini, bambini espropriati di tutto, ...

Guerra e popolazione - il binomio dell'Apocalisse : Lectio al Nato Defence College del sociologo tedesco Gunnar Heinsohn che misura i rischi di conflitto e terrorismo nel mondo globalizzato In principio venne il Verbo: "Crescete e moltiplicatevi", e subito fu Guerra. La Bibbia non ha dubbi: appena la popolazione della Terra aumentò nacque la violenza. Adamo ed Eva ...

Disponibile Il Colpo dell’Apocalisse per GTA Online - lista completa di tutte le novità : Finalmente oggi 12 dicembre è Disponibile il nuovo DLC per GTA Online, chiamato Il Colpo dell’Apocalisse. Cosa porta di nuovo? Vi bastano veicoli, jetpack e un cannone orbitale? Di seguito illustriamo la lista di tutte le novità, ecco come lo descrive Rockstar Games: “Un pezzo grosso della tecnologia, un membro dell’intelligence idealista, un complottista asociale e un supercomputer nevrotico sono costretti a stringere un’alleanza improbabile ...

Gta Online : nuovo aggiornamento uscita 12 Dicembre - il Colpo dell'Apocalisse : Gli ingredienti del successo in The Doomsday Heist ci sono tutti. La missione è di quelle più ardue: salvare la città di San Andreas dalla distruzione.

Nuovo aggiornamento GTA Online - uscita e trailer per Il Colpo dell’Apocalisse : Siete stanchi di GTA Online? Noi no, assolutamente, Rockstar Games continua ad aggiornare il pluripremiato titolo sandbox, questa volta tocca all'update chiamato Il Colpo dell'Apocalisse, in arrivo su PS4, Xbox One e PC il 12 dicembre. Questo aggiornamento aggiunge nuovi veicoli ed equipaggiamento a GTA Online: tutti i precedenti update sono stati gratuiti, quindi anche questo lo sarà. L'approccio de Il Colpo dell'Apocalisse sembra ancora ...

Lo sperduto e lussuoso bunker per i miliardari preoccupati dell’Apocalisse : È negli Stati Uniti e un appartamento costa 1,5 milioni di dollari, ma garantisce un piano organizzatissimo per sfuggire a guerre nucleari e rivolte sociali The post Lo sperduto e lussuoso bunker per i miliardari preoccupati dell’apocalisse appeared first on Il Post.

A che ora è la Fine del Mondo? Oggi 19 novembre 2017 la “data fatidica” dell’Apocalisse - ecco cosa dovrebbe accadere secondo la bufala diventata virale : I ben noti “catastrofisti” nelle scorse settimane avevano scelto una nuova data per la Fine del Mondo: queste tesi scientificamente non provate ed inesistenti, portano infatti a individuare nuove date per “l’Apocalisse” e di conseguenza nuovi momenti in cui si verificheranno questi eventi (senza alcun fondamento scientifico). Come ormai noto, le teorie catastrofiste in rete si diffondono in modo virale, soprattutto ...

La Fine del Mondo? Arriva il 19 novembre 2017 : “L’Apocalisse provocata da Nibiru è già in corso” : Una nuova data è stata individuata da una teoria elaborata dai ben noti “catastrofisti“: queste tesi scientificamente non provate ed inesistenti, portano infatti a individuare nuovi eventi apocalittici e di conseguenza nuovi momenti in cui si verificheranno. Come ormai noto, le teorie catastrofiste in rete si diffondono in modo virale, soprattutto sui social network, pur non avendo alcun fondamento scientifico. Ultimamente c’è ...

Ventura - il ct dell'Apocalisse resta aggrappato allo stipendio : Di Cesare Prandelli ce n'è uno solo. Un minuto dopo l'eliminazione, dolorosa, dal mondiale del Brasile, estate 2014, presentò le dimissioni irrevocabili trascinandosi dietro l'allora presidente federale Giancarlo Abete. Gian Piero (s)Ventura ha illuso il popolo in lutto con un sì pronunciato a denti stretti dinanzi al pressing dell'inviato delle Iene che l'ha pedinato nel volo da Milano a Bari per poi correggere con un ...

Apocalisse ITALIA : la Caporetto definitiva. Il funerale della Nazionale - la disfatta totale. Niente Mondiali - è l’anno zero : Si possono sprecare tante parole per descrivere l’eliminazione dell’ITALIA dai Mondiali 2018, per parlare della mancata qualificazione della nostra Nazionale alla rassegna iridata, evento successo soltanto una volta nella storia e correva il lontano 1958. Dopo 60 anni gli azzurri rimangono a casa da uno degli eventi sportivi più importanti a livello assoluto (solo le Olimpiadi estive hanno più clamore, a livello economico è in linea ...

Apocalisse oggi. L'immagine di Ventura e Tavecchio che lasciano da solo Buffon in lacrime è lo specchio del calcio italiano : C'è una ragione profonda per cui il calcio italiano tocca il suo punto più basso negli ultimi 50 anni. Sistemi societari adagiati sui diritti tv, non competitivi con i tempi che cambiano, politiche federali di retroguardia, un'opinione pubblica che se sente parlare di tutela e sviluppo dei settori giovanili si straccia le vesti urlando allo sciovinismo.C'è una ragione profonda, che verrà discussa e sviscerata nelle ...

