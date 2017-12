L' anno che verrà Ospiti e anticipazioni del Capodanno di Rai1 | Raf fa sognare con ' Non è

L'anno che VERRÀ/ Ospiti e anticipazioni del Capodanno di Rai1 : subito Cristiano Malgioglio sul palco : L'ANNO che VERRÀ, Ospiti e anticipazioni: da Maratea, Amadeus conduce il Capodanno di Raiuno. Albano e Romina, Malgioglio, Raf, Tiromancino e Patty Pravo tra gli Ospiti (31 dicembre).(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 21:21:00 GMT)

AL BANO E ROMINA POWER/ Loredana Lecciso sola da un'amica per Capodanno - è polemica! (L’anno che verrà) : Al BANO e ROMINA POWER protagonisti nei festeggiamenti di San Silvestro su Rai 1 a Maratea. Per la coppia a marzo ci sarà l’ultimo tour a conclusione di una impareggiabile carriera.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:51:00 GMT)

Whatsapp va in tilt a poche ore da Capodanno. Poi la ripresa : La piattaforma di messaggistica si è bloccata in Europa, Brasile e parti di Usa, India e Malaysia. L’hashtag #Whatsappdown è subito diventato trend topic

Mattarella : «Il 2018 sarà l’anno delle elezioni - il lavoro sia la priorità per le forze politiche» : Il ricordo dei 70 anni della Costituzione «al cui vertice c’è la sovranità popolare». E il parallelo tra i 18enni che vanno per la prima volta al voto e quelli che 100 anni fa furono inviati nelle trincee della prima guerra mondiale

Whatsapp va in tilt a poche ore da Capodanno. Ed è già trend topic : L'hashtag #Whatsappdown è diventato in poco tempo il principale trend topic in Italia e il secondo nel mondo, preceduto solo dall'immancabile Happy New Year. Augurio di buon anno che potrà essere diramato, almeno per ora, solo attraverso i social o altre app per lo scambio di messaggi.

Whatsapp va in tilt a poche ore da Capodanno. Il down è già trend topic : La piattaforma di messaggistica si blocca in Europa, Brasile e parti di Usa, India e Malaysia. L’hashtag #Whatsappdown è trend topic

Capodanno - Paese che vai usanze che trovi : Paese che vai usanze che trovi. E questo vale anche per Capodanno dove se in Italia la tradizione vuole che si mangi cotechino e lenticchie che, secondo credenza popolare, sarebbero benauguranti e...

L'anno che verrà / Ospiti e anticipazioni del Capodanno di Rai1 : video - Francesco Paolantoni stasera sul palco : L'anno che verrà, Ospiti e anticipazioni: da Maratea, Amadeus conduce il Capodanno di Raiuno. Albano e Romina, Malgioglio, Raf, Tiromancino e Patty Pravo tra gli Ospiti (31 dicembre).(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 19:08:00 GMT)

Uomini e Donne : le 4 coppie che si sono sposate e hanno avuto un figlio nel 2017 : Uomini e Donne news: chi si è sposato e chi ha avuto un figlio nel 2017 A Uomini e Donne ci si innamora sul serio. Ne sono la prova diverse coppie che, dopo la fatidica scelta, stanno ancora insieme. Non si tratta di semplici fidanzamenti bensì di altro: molti i protagonisti nati alla corte di […] L'articolo Uomini e Donne: le 4 coppie che si sono sposate e hanno avuto un figlio nel 2017 proviene da Gossip e Tv.

Stamina - morta la piccola Sofia. Storia della bambina “farfalla” che i genitori hanno voluto curare con metodo Vanoni : Sofia De Barros è morta e con lei spariscono anche le eventuali ultime illusioni del cosiddetto metodo Stamina. Sofia, bambina di sette anni malata di leucodistrofia metacromatica, una patologia genetica gravissima e molto rara, non ce l’ha fatta e ha smesso di respirare la sera del 30 dicembre. A dare la notizia della scomparsa della bimba nata senza problemi ma che a un anno e mezzo aveva cominciato a zoppicare, paralizzatasi in pochi mesi e ...

Quattro matrimoni e un funerale : gli eventi (reali) che hanno lasciato il segno : Il 2018 dei reali si annuncia succulento. Ma anche l’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle nei palazzi d’Europa non è stato da meno. Con Quattro matrimoni (celebrati, falliti, annunciati) e un funerale da Guinness dei primati, il 2017 passato delle royal families ha avuto (almeno) dodici eventi che hanno lasciato il segno. Gennaio – Inizia la battaglia La loro unione nel 2006 aveva dato scandalo per via della giovane età dei ...

Filippo Bisciglia / Video - il conduttore smentisce l'addio a Temptation Island (L'anno che verrà) : Filippo Bisciglia si racconta a tutto tondo, mettendo in evidenza quanto sia stato difficile per lui dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello oggi ospite a L'anno che errà.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 18:32:00 GMT)

Cristiano Malgioglio / L'ex concorrente del GF Vip 2 anticipa in un video la sua esibizione (L’anno che verrà) : Cristiano Malgioglio con il video del brano Mi sono innamorato di tuo marito, si è fatto notare al di fuori dei confini italiani. Proposta una parte nella serie Narcos.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 18:01:00 GMT)

Buon anno da Regina e famiglia (e sì c’è anche Meghan)! : La prima immagine è quella ufficiale del settantesimo anniversario di matrimonio di Elisabetta II e del principe Filippo, l’ultima è quella dello stesso duca di Edimburgo che saluta perché da quest’anno lascia la maggior parte degli impegni ufficiali. In mezzo c’è un anno di vita della famiglia reale che saluta così i sudditi con un video che raccoglie le più belle immagini dell’anno sull’account Instagram ufficiale della Royal ...