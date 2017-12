L' anno che verrà | con Amadeus lo show di Capodanno 2018 da Maratea

Oroscopo degli Sportivi 2018 – Italia - che anno! Le previsioni di Olympiadamus sugli azzurri : tra sogni e profezie : Non ha mancato l’appuntamento, c’era tutto il mondo sportivo che lo aspettava e lo invocava, il Vate è apparso nuovamente come tutti gli anni. Olympiadamus è disceso nuovamente tra noi, si è seduto nel Tempio dello Sport, ha scrutato attentamente gli astri, ha valutato le congiunture planetarie, gli allineamenti del cosmo e gli incroci satellitari, si è appellato alle sue rinominate doti profetiche. E alla fine ha vaticinato, ha ...

CRISTIANO MALGIOGLIO/ Il GF Vip 2 lo rilancia - avrà una parte in Narcos 4 di Netflix? (L’anno che verrà) : CRISTIANO MALGIOGLIO con il video del brano Mi sono innamorato di tuo marito, si è fatto notare al di fuori dei confini italiani. Proposta una parte nella serie Narcos.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:00:00 GMT)

PATTY PRAVO/ Video - "In Italia solo uomini brutti. Per l'amore vado all'estero" (L'anno che verrà) : Video, PATTY PRAVO si racconta senza censure e parla del suo torbido rapporto con il sesso e soprattutto delle droghe. Che avventure assieme a Jimi Hendrix...(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:53:00 GMT)

FRANCESCA BARRA/ "Vaccinatevi - io per un'insalata ho preso l'epatite A" (L'anno che verrà) : Video, FRANCESCA BARRA racconta la sua terribile esperienza vissuta assieme al figlio di undici anni per colpa di una banalissima insalata sporca. (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:48:00 GMT)

I CORONA/ Un capodanno che ci riporta negli anni 90 per la gioia dei nostalgici (L’anno che verrà) : La storica band dei CORONA protagonista su Rai 1 nel programma L’anno che verrà presentato da Maratea da Amadeus. Per loro un successo strepitoso ed irripetibile negli anni Novanta.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:32:00 GMT)

L’anno che se ne va in 20 notizie : Dal giuramento di Donald Trump alla Casa Bianca, all’incendio alla Grenfell Tower di Londra, passando per il disastro di Rigopiano, il trionfo di Macron all’Eliseo, il referendum in Catalogna, il caso Weinstein e la morte di Totò Riina. E poi ancora, la beffa del Mondiale di calcio mancato dagli azzurri, e gli scarpini appesi al chiodo di Totti. Per raccontare il 2017 non bastano poche righe, è vero, eppure attraverso una carrellata ...

Federica Panicucci/ Conduttrice di "Capodanno in musica" : "Sarà una grande festa anche per me" : Federica Panicucci sarà al timone del "Capodanno in musica", l'evento live di Canale 5 con la quale Mediaset darà il benvenuto al nuovo anno. Ecco le news...(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:03:00 GMT)

TIROMANCINO/ Video - nuovo album in primavera per Zampaglione e soci (L'anno che verrà) : Video, i TIROMANCINO sono pronti per uscire con un nuovo album in primavera per la gioia di tutti i loro fans. Su Twitter Federico Zampaglione ha dato l'annuncio. (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:51:00 GMT)

Michele Bravi/ Video - un 2017 da sogno - tra Sanremo e l'avventura televisiva (Capodanno in musica) : Michele Bravi, giovane cantante italiano, sarà tra i protagonisti di Capodanno in musica, in programma oggi 31 dicembre 2017 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:44:00 GMT)

Umberto Tozzi - 40 Anni che Ti Amo/ Pagelle : anche i senior sanno stupire e intrattenere : Grande festa in occasione dei quarant'Anni di carriera di Umberto Tozzi. Il concerto-evento 40 Anni che Ti amo è andato in onda ieri sera su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:36:00 GMT)

L'anno che se ne va in 20 notizie : (AdnKronos) - Dal giuramento di Donald Trump alla Casa Bianca, all'incendio alla Grenfell Tower di Londra, passando per il disastro di Rigopiano, il trionfo di Macron all'Eliseo, il referendum in ...

Addio al 2017 : da Trump ai Bitcoin - fatti e persone che hanno segnato l'anno : ADDII Il 2017 è stato anche l'anno di morti eccellenti: cantanti, artisti, attori, ma anche personaggi del mondo della politica, della cronaca, del made in Italy e della malavita. Ne abbiamo scelti ...

ALESSIA MACARI/ Video : ecco chi è la bella italo-irlandese (L'anno che verrà) : Video, ALESSIA MACARI è una delle showgirls e cantanti rivelazione della televisione italiana. Scopriamo chi è tra vita privata e gossip. (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:30:00 GMT)

AMII STEWART/ Video - "Devo moltissimo a Knock on wood" (L'anno che verrà) : Video, AMII STEWART racconta del suo rapporto con a disco music e la dance degli anni settanta, non dimenticando anche un mostro sacro come Donna Summer.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:27:00 GMT)