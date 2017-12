La ' visione del futuro' nel contro-discorso di Beppe Grillo

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il calendario e le date. Le avversarie dell’Italia : Il 2018 sarà l’anno dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey. L’Italia, dopo la retrocessione di quest’anno, giocherà nel Gruppo A, tentando la risalita immediata nell’élite mondiale. Il torneo si svolgerà alla Laszlo Papp Sportarena di Budapest, dal 22 al 28 aprile 2018. Saranno sei le squadre partecipanti, che si giocheranno i due posti validi per partecipare ai Mondiali della massima categoria del 2019 in Slovacchia. ...

Provincia : approvato l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario : approvato all'unanimità l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, con la ratifica della delibera n.421 del 30 novembre scorso. Su proposta del presidente della ...

Pubblicato UHD BOOK 1.0 con la visione olistica della TV multipiattaforma : Un nuovo contributo d’avanguardia sulla “visione della TV del futuro” viene annunciato oggi da HD FORUM ITALIA (HDFI), con l’uscita di Ultra HD BOOK 1.0 – Volume Unico, redatto in collaborazione con Confindustria Radio TV (CRTV). Il compendio tecnico è l’ultimo nato di una collana che contiene le specifiche destinate a...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2017-2018 : crollo Napoli ed Eboli - entrambe ko e fuori dal torneo! Ai sedicesimi Acqua&Sapone e Luparense : Altre due vittime illustri nella Coppa della Divisione 2017-2018, il nuovo torneo ideato dalla Divisione Calcio a 5 con l’obiettivo di estendere il confronto con le big anche alle squadre delle categorie inferiori, pronte a contendere il trofeo con match a gara unica alle squadre di Serie A. Dopo il crollo del Pescara nel primo turno sul campo dell’Atletico Cassano e le sconfitte di Milano contro il Città di Asti e dell’Axed ...

Francia - il garante della privacy a WhatsApp : stop alla condivisione di dati con Facebook : L'autorità francese dà un mese di tempo al colosso della messaggistica per prendere provvedimenti e interrompere il flusso di informazioni sugli utenti con la...

Car2go - blackout globale delle auto in condivisione. Gli utenti su Twitter : "Impossibile terminare i noleggi" : Tutte le auto di Milano bloccate da un guasto che riguarda tutto il mondo. Servizio fermo dalla notte. In America problemi risolti nelle prime ore del mattino

Klecha & Co. annuncia la costituzione della divisione di Equity Research guidata da Kai Korschelt : Dopo la laurea in economia, Kai ha iniziato la suacarriera nel 2002 come analista in Deutsche Bank arrivando nel 2008 ad assumereil ruolo di Head of European Technology Equity Research. Dal 2014 al ...

Smart tv : il futuro della televisione : televisione e Internet, Internet e televisione: due mondi che oggi entrano sempre più spesso in competizione, ma che non si limitano a lottare (ad armi impari, fra l’altro). Questo perché le TV sono sempre più moderne e tecnologiche: non solo…Continua a leggere →

L'intervento di Mattarella/Tornano le spoglie di Vittorio Emanuele III - la condivisione del passato rafforza il Paese : Bentornata Jelena Petrovi-Njegoš: Elena del Montenegro, o Elena di Savoia, ultima vera e propria sovrana d'Italia. La leggendaria Maria José, dopo di lei, regnò infatti solo poco più di un mese.

Scroccopoli e bilancio previsione 2018-2020 : le mosse della Raggi Video : Durante l'approvazione del #bilancio previsionale 2018-2020, Virginia Raggi ha [Video] dichiarato:con l'approvazione di questo bilancio ci sara' la completa fine di Scroccopoli. Scroccopoli #Virginia Raggi ha ricordato che sono stati scoperti circa 2000 occupanti abusivi di edifici ERP con redditi addirittura superiori ai componenti della giunta capitolina, una storia che ha dell'incredibile, l'amministrazione ha chiesto agli inquilini abusivi ...

Scroccopoli e bilancio previsione 2018-2020 : le mosse della Raggi : Durante l'approvazione del bilancio previsionale 2018-2020, Virginia Raggi ha dichiarato:"con l'approvazione di questo bilancio ci sarà la completa fine di Scroccopoli". Scroccopoli Virginia Raggi ha ricordato che sono stati scoperti circa 2000 occupanti abusivi di edifici ERP con redditi addirittura superiori ai componenti della giunta capitolina, una storia che ha dell'incredibile, l'amministrazione ha chiesto agli inquilini abusivi di ...

La previsione del botanico : Spelacchio è malato - sta già morendo : Spelacchio rischia di non arrivare a Natale. Ha le ore contate: a decretare l'inesorabile fine dell'albero natalizio installato dal Comune di Roma a Piazza Venezia non è una persona a caso ma il professor Giuseppe Barbera, docente di Colture Arboree all'Università degli Studi di Palermo.Intervistato dal Corriere, l'accademico non nasconde il proprio pessimismo sulla sorte dell'abete prelevato nei boschi della Val di ...

Bruno Vespa - l'emendamento del M5s per impedirgli di fare televisione durante la campagna elettorale : Vogliono far fuori Bruno Vespa dalla prossima campagna elettorale a causa del suo contratto di servizio con la Rai, che in questi giorni verrà valutato in commissione di Vigilanza. A mettere nel ...

Il futuro della televisione? Sta tutto nelle tag : Dimenticatevi del vecchio broadcasting, oggi è tempo di narrowcasting: la possibilità per gli utenti di personalizzare il proprio palinsesto, tra serie tv preferite, film, documentari e persino contenuti multimediali con finali a scelta. In poche parole un’esperienza unica, capace di offrire il potere decisionale allo spettatore, per farlo sentire parte del prodotto che consuma. A Netflix – la piattaforma globale che registra 109 ...