La tassa sui sacchetti di plastica fa ricca la manager renziana

"Obbligo di tessera per le gare" : la "tassa sul sudore" sui ciclisti della domenica - Linus : "Che delusione" : "Ma quale tassa - si accalora Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo - la nostra è un'iniziativa politica per combattere chi ci fa concorrenza sleale con i contributi pubblici. I soldi ...

Manovra - spunta lo stop ai vitalizi e una tassa sui tartufi : La battaglia sui vitalizi si riapre con la Manovra. spunta infatti per intero il ddl Richetti, arenato al Senato, tra i circa 6 mila emendamenti presentati dai deputati, firmato dallo stesso portavoce ...

tassa sui rifiuti - a Roma in media 383 euro l'anno : Intanto il ministero dell'Economia precisa che la quota variabile della Tari, calcolata in proporzione ai rifiuti conferiti, deve essere conteggiata una sola volta anche quando l'abitazione ha una ...

Web tax - dal 2019 tassa del 6% sui servizi digitali. “È discriminatoria verso i gruppi stranieri e a rischio di incostituzionalità” : La nuova web tax all’italiana? “È a rischio di incostituzionalità e sarà quasi matematicamente oggetto di ricorsi alla Corte di giustizia europea. Credo non sia un caso se l’hanno fatta slittare al 2019: non potevano più fare marcia indietro, ma si sono resi conto delle criticità“. Per Dario Stevanato, professore ordinario di diritto tributario all’università di Trieste, la proposta del senatore Pd Massimo ...

tassa sui rifiuti - come calcolarla : La tariffa della Tari - ricorda il Ministero dell'Economia in una nuova circolare in cui illustra la corretta modalità applicativa della Tassa - è composta da una parte fissa , determinata in ...

tassa sui rifiuti - il ministero chiarisce : computare la quota variabile una sola volta : Lo precisa il ministero dell'Economia e delle Finanze in una circolare sulla Tari. 'Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe ...

tassa sui rifiuti - Codici invita i comuni della provincia a fare chiarezza : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, ha fatto luce su gravissimi errori da parte degli Enti locali proprio con riferimento al calcolo della TARI; difatti, la parte 'variabile' sarebbe ...

tassa sui rifiuti : "A Prata bollette corrette" : Dopo il caso scoppiato in diverse città d'Italia, l'amministrazione comunale di Prata di Pordenone tranquillizza i propri concittadini in merito al conteggio della Tassa sui rifiuti . 'Per i pratesi - ...

Erice - sul corretto calcolo della tassa sui rifiuti interviene l'assessore Simonte : ... che il Comune di Erice opera ed ha operato sempre nel rispetto delle regole, in linea con i dettami del Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze) che esclude categoricamente la possibilità di ...

tassa sui rifiuti : "Niente rimborsi se pagata con accertamento" : Oggi, grazie ad un'interrogazione parlamentare, il caso è andato alla ribalta della cronaca e ci saranno una valanga di richieste di rimborso, ma tra l'alea dell'azione giudiziaria e il fatto che ...

Come chiedere il rimborso per la tassa sui rifiuti gonfiata : Dal 2014 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si paga tramite la Tari, tributo locale diviso in due componenti: una quota fissa legata ai metri quadrati dell'immobile una quota variabile, ...

tassa sui rifiuti gonfiata dai Comuni - fonti del ministero : “A breve il chiarimento” : Molti Comuni hanno moltiplicato illegittimamente la Tassa sui rifiuti, la Tari. Hanno applicato più volte su un singolo immobile, applicandola anche su garage, soffitte e cantine, la quota variabile che caratterizza questo tributo. Risultato: balzelli gonfiati o addirittura moltiplicati. Il problema riguarda anche alcune grandi e medie città:?Milan...

tassa sui rifiuti gonfiata - ministero : “Non abbiamo idea della dimensione del problema. Rimedi la prossima settimana” : “Forse non è un problema generalizzato. E’ possibile che non sia così esteso come si paventa, ma al momento non abbiamo idea della dimensione della questione”. Dopo che il caso della Tassa sui rifiuti gonfiata a causa di calcoli sbagliati è diventato di dominio pubblico, il sottosegretario al Tesoro Pier Paolo Baretta ammette che il ministero dell’Economia non sa a quanto ammonti la cifra ingiustamente pagata dagli ...

"Per anni abbiamo pagato la Tari gonfiata". A causa dei conti inesatti - è caos sulla tassa sui rifiuti : come verificare l'errore e chiedere ... : Il Dipartimento finanze del ministero dell'Economia emanerà "in tempi molto brevi un documento di chiarimento sulle modalità di corretta applicazione della Tari", fanno trapelare dal Mef alcune fonti.