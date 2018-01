La musica rock torna in radio con “TIN PAN BOY” di Yungblud : La musica rock torna in radio con “TIN PAN BOY”, secondo singolo del 19-enne, originario dello Yorkshire, Yungblud che segue il successo di “I Love You, You Will Marry Me”. Influenzato da Mick Jagger, John Lennon e altri grandi del rock and roll, Yungblud racconta che “TIN PAN BOY” è ispirata all’omonima Tin Pan Alley, il luogo dove si celano le fondamenta del rock and roll britannico. Infatti tutti i ...

Ludovico Einaudi : "Cresciuto con rock e classica faccio una musica di ricerca senza confini né pregiudizi" : Ha una band, Ludovico Einaudi, e va in tour come una rockstar. La sua musica, però, nasce da qualche parte tra la classica, l'avanguardia, il pop: della prima ha il rigore, della seconda l'apertura ...

Johnny Hallyday è morto : addio all’idolo rock della musica francese : Johnny Hallyday è morto. L'artista si è spento all'età di 74 anni dopo breve malattia. L'annuncio è arrivato solo poche ore fa direttamente dalle parole di sua moglie Laeticia Hallyday, con le quali ha voluto far sapere al mondo della scomparsa di suo marito. "Johnny Hallyday se n'è andato. Lo scrivo senza poterci credere, eppure è così. Il mio uomo non c'è più. Ci ha lasciati questa notte così come ha vissuto, con coraggio e dignità": ...

Johnny Hallyday morto - addio all’icona rock della musica francese : 55 anni di carriera e una voce indimenticabile : addio a Johnny Hallyday. Jean-Philippe Smet, questo il nome di una delle più grandi voci francesi, aveva 74 anni. L’icona rock è morta nella notte di mercoledì. Da circa un anno l’artista idolo di generazioni di francesi era stato diagnosticato un cancro ai polmoni. Ad annunciare la morte è stata la moglie Laeticia Hallyday. “Johnny Hallyday è andato via. Scrivo queste parola senza potervi credere. E tuttavia è proprio così. ...

Rock around the planets - nello Spazio attraverso la musica : L’inziativa al Museo della Scienza Leonardo da Vinci di Milano L'articolo Rock around the planets, nello Spazio attraverso la musica proviene da VanityFair.it.

Le memorie blues e rock'n'roll dei giovani Rolling Stones - musica - Spettacoli : Il nuovo singolo dei Rolling Stones? (I can't get no) Satisfaction . Proprio quella. Ma nella prima esecuzione, fatta alla radio della Bbc nel 1965. Esce venerdì 1 dicembre The Rolling Stones-On air , ...

Storie maledette di eccessi e di musica rock : "Ancora sesso, droga e calci in bocca. Altre Storie di rock maledetto" (Giunti) è un nuovo approfondimento dedicato ai protagonisti di questo genere musicale e giunge a più di un anno dal primo volume dedicato ai segreti del rock, che attraversava, con trentotto Storie vere di personaggi celebri, i retroscena di questo variegato (e movimentato) mondo. Così variegato che l'autore, Renzo Stefanel, giornalista rock classe 1964, ...

Thor : Ragnarok - un grande luna park (rock) pieno di musica : I colori non sono mai stati così brillanti, la musica più azzeccata e il registro comico così preponderante. Thor: Ragnarok sfrutta al meglio le potenzialità del dio del Tuono per creare non solo un (facile) blockbuster ma anche un film di transizione, che sposta gli Avengers nella fantascienza in un viaggio che mescola i generi e sfida il campione di incassi non Avengers dell’universo cinematico Marvel: I Guardiani della Galassia (1 e) ...

Il suono del secolo - ecco la “Divina Commedia rock” : un viaggio tra Inferno - Paradiso e Purgatorio della musica : Narrare la storia del rock è esercizio usuale, per le grandi penne del giornalismo musicale. Ma per farlo davvero come tale monumentale argomento merita, serve un insieme di ingredienti che in pochi, pochissimi possono vantare. Tra questi c’è senza dubbio alcuno anche Stefano Mannucci, che tra radio e carta stampata ha attraversato trent’anni di giornalismo musicale, di racconto quotidiano di quella grande avventura infinita che è la ...

Kasabian - 'For crying out loud' : in missione per salvare quel che resta del rock - musica - Spettacoli : I Kasabian sono in missione per salvare quello che resta del rock. Ci hanno pensato su e per rendere chiaro il loro obiettivo hanno realizzato un album, For crying out loud , dove a dominare il suono ...

musica : morto Fats Domino - il «pioniere» del Rock : Fats Domino, pseudonimo di Antoine Dominique Domino, era uno degli artisti più noti del Rock and Roll anni Cinquanta. La voce graffiata, i capelli con la brillantina e le guance un po’ paffute conquistano subito l’America e il mondo intero: è l’inizio di una carriera che durerà più di un quarantennio e che si spegnerà oggi, 24 ottobre 2017, all’età di 89 anni. https://www.youtube.com/watch?v=xbfMlk1PwGU La morte, ...