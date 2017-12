La marina militare australiana ha trovato più di 300 milioni di euro di droga su tre

2017 - un anno ‘operativo’ per la marina militare : dal Mediterraneo all’Antartide : “Il 2017 è stato un anno intenso per la Marina Militare, come spiegano sul loro sito, che ha visto il personale e i mezzi della forza armata operare dal Mar Artico all’Antartide, nel Mar Mediterraneo come negli oceani, a tutela degli interessi nazionali. Il 2017 ha visto la Fregata Europea Multi Missione Carabiniere navigare fino al sud est asiatico e all’Australia, al fine di assicurare presenza e sorveglianza marittima, ...

Russia - la marina militare celebrerà il varo del sottomarino Anchar - : Il sottomarino K-222 è stato la prima e unica imbarcazione del progetto "Anchar", soprannominato il "Pesce Rosso", con uno scafo in titanio. Fu varato il 21 dicembre 1968 e un anno dopo fu trasferito ...

Militari della marina militare americana hanno rilasciato un filmato con immagini di oggetti volanti non identificati : Aerei da combattimento americani sono stati utilizzati per indagare su un misterioso oggetto volante che solcava i cieli a largo della costa di San Diego. Nel video pubblicato dal Dipartimento della Difesa statunitense(DoD), i piloti della marina seguono e commentano stupiti l'oggetto volante biancastro, mentre sorvola l'Oceano Pacifico.Studiato grazie ad un programma segreto di 22 milioni di dollari, il filmato è stato analizzato con lo ...

Il capo della marina militare dell’Argentina è stato licenziato per il caso del sottomarino scomparso : Il governo dell’Argentina ha annunciato il licenziamento del capo della marina militare, l’ammiraglio Marcelo Eduardo Hipólito Srur, per il caso del sottomarino scomparso lo scorso 15 novembre. È la prima azione disciplinare decisa dal governo da quando il sottomarino è scomparso, The post Il capo della marina militare dell’Argentina è stato licenziato per il caso del sottomarino scomparso appeared first on Il Post.

Dalle Alpi all'alto mare. Il ruolo della marina militare italiana nella tutela degli interessi nazionali (1861-2013) Dalle Alpi all 'alto ... : ... mettendo in luce i ruoli più importanti che essa ha svolto nella sua attività quotidiana in pace e i guerra: dai compiti di 'diplomazia navale' a sostegno della politica estera, al contributo ...

Santa Barbara : il 4 dicembre gli uomini e le donne della marina militare celebreranno la Santa Patrona : Ogni 4 dicembre gli uomini e le donne della Marina Militare e quanti operano per essa, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro Santa Patrona. È tradizione, infatti, a bordo delle navi e presso tutti gli Enti e i Comandi della Marina Militare commemorare la ricorrenza di Santa Barbara, Patrona della Forza Armata. Le celebrazioni a Messina si svolgeranno alle ore 10.30 di lunedì 4 dicembre, presso la chiesa ...

Nessuna speranza per il sottomarino argentino - la marina militare ha sospeso le ricerche : È finita la speranza. Due settimane dopo la sparizione dell’Ara San Juan nelle gelide acque dell’Atlantico del Sud, la Marina militare argentina ha annunciato ufficialmente che esclude ogni possibilità di trarre in salvo i 44 membri del suo equipaggio....

marina militare : i palombari rimuovono 53 ordigni esplosivi pericolosi dalle acque della Sicilia [FOTO e VIDEO] : Negli ultimi dieci giorni del mese di novembre i palombari del Gruppo Operativo Subacquei del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare distaccati presso il Nucleo S.D.A.I. di Augusta (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi), hanno condotto numerosi interventi d’urgenza in più località della Sicilia tese a rimuovere 53 pericolosi ordigni esplosivi residuati bellici. A seguito di una segnalazione di privati cittadini circa ...

Taranto marina militare : celebrazioni in occasione di Santa Barbara. : Sarà un momento particolarmente sentito che riunirà il personale della Marina Militare in comune riflessione, col profondo pensiero a coloro che dalle basi in Italia, sui mari di tutto il mondo e nei ...

Argentina - sottomarino disperso : ecco l’ultimo bollettino della marina militare sul San Juan : E’ stata controllata dalle unità navali ed aree il 68% della zona dove dovrebbe trovarsi il sottomarino argentino Ara San Juan, sparito nelle acque dell’Atlantico Meridionale dallo scorso 16 novembre. Al momento non è stata scoperta alcuna traccia della sua presenza. Lo ha detto oggi il portavoce della Marina Militare, Enrique Balbi, che ha spiegato alla stampa come anche con i nuovi dati forniti dall’Organizzazione del ...

Argentina - marina militare : "Esplosione nel sottomarino scomparso" : Il rumore rilevato mercoledì scorso dalla zona dove si trovava l'Ara San Juan, il sottomarino argentino scomparso da quel giorno nell'Atlantico del sud, è stata "un'esplosione". Lo ha annunciato il portavoce della Marina militare, Enrique Balbi

Un aereo della marina militare statunitense è precipitato nell’oceano Pacifico vicino al Giappone - c’erano 11 persone a bordo : Un aereo della Marina militare degli Stati Uniti con a bordo 11 persone è precipitato nell’oceano Pacifico, non lontano dal Giappone. La causa dell’incidente non è ancora nota. L’aereo si stava dirigendo verso la portaerei USS Ronald Reagan, che si trova The post Un aereo della Marina militare statunitense è precipitato nell’oceano Pacifico vicino al Giappone, c’erano 11 persone a bordo appeared first on Il Post.

La banda della marina militare in concerto per Telethon : Potrai seguire la diretta streaming del concerto sul nostro canale Youtube dalle ore 21.00 di lunedì 30 ottobre. Giovedì 26 ottobre 2017 alle 08:59:48