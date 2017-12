: La Lucarelli e il direttore meno acido della Parietti - AdrMontanaro : La Lucarelli e il direttore meno acido della Parietti - GiuseppeDePasq8 : @fattoquotidiano Carissimo Direttore , ho letto il suo articolo sul fatto di oggi , condivido in Pieno le Sue obiez… - TheRenry : RT @RollingStoneita: Selvaggia Lucarelli, la donna più influente e temuta del web italiano, sarà direttore del sito di #RollingStone.«Ho ac… - TheRenry : RT @frafacchinetti: Hey @stanzaselvaggia, 'Mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost' ?? - eli_bove : RT @Primaonline: Selvaggia Lucarelli nominata direttore del sito di Rolling Stone. "Voglio rendere questo Paese un po' più rock" @RollingSt… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 31 dicembre 2017) L'acidità non è uguale per tutti. Alnon lo è perSelvaggia, polemista a corrente alternata, leonessa da tastiera. Di quelle che il sarcasmo è mio e me lo gestisco io, di quelle che il graffio va bene solo se procurato dalle sue unghie laccate.Selvaggia in questi giorni ha pensato bene di intervenire, da castigatrice di scostumatezze altrui, in una polemicuzza non particolarmente avvincente, quella partita da un tweet del 28 dicembre di Marco Travaglio che, commentando i recenti accadimenti politici, ha scritto: «La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell') è stata una delle peggioristoria repubblicana». Battuta che non fa ridere, ma poco importa. Importa invece che la frase indigni una vittimapratica criminosa evocata dal giornalista, Lucia Annibali, sfregiata dal suo ex: «Chi, come me, ha ...