La Juve recupera Pjanic per il derby di coppa Italia

Juventus - Dybala va recuperato. I compagni : “Tornerà al top” : Juventus, Dybala va recuperato. I compagni: “Tornerà al top” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Dybala VA RECUPERATO – Dopo la panchina contro l’Inter, anche contro il Bologna Paulo Dybala ha visto il campo da subentrante. Per l’argentino si tratta dunque di un’altra esclusione eccellente, operata dal tecnico ...

Verso Juventus-Inter - Buffon non recupera : spazio a Szczesny : Come confermato da 'Sky Sport', il capitano della Juventus non si è allenato nella giornata di ieri e quest'oggi A llegri ha escluso Buffon dall'elenco dei convocati . Juventus, Allegri senza Buffon: ...

Juventus-Inter - probabili formazioni : Allegri con la difesa a 4 - Dybala in dubbio. Spalletti recupera tutti : Sfida decisiva, sfida scudetto. L'Allianz Stadium è pronto a ospitare sabato sera la sfida che i tifosi bianconeri e nerazzurri aspettano sempre come una delle più attese. Ancora di più quest'anno, ...

Juve - Mandzukic è recuperato. Chiellini out - al centro c'è Benatia con Barzagli : Mandzukic c'è, ma si ferma Chiellini alla vigilia della sfida decisiva di Champions contro l'Olympiacos. Allegri recupera il croato ma perde il difensore a causa di un attacco di gastroenterite in ...

Juventus - è corsa contro il tempo per recuperare Mandzukic verso Atene : TORINO - Il rischio non è un'ipotesi contemplata nel verbo allegriano, tanto è vero che - per dirne una - la discesa in campo di Higuain al San Paolo non è stata decisa il giorno della partita con ...

Riparte la Juve - Allegri può lavorare su Higuain e recuperare Pjanic : Pochi, ma buoni. Massimiliano Allegri riapre oggi pomeriggio le porte di Vinovo, dopo tre giorni di vacanza, e si ritroverà una Juve ai minimi termini. Le nazionali hanno 'chiamato' ben 16 bianconeri ...

Juventus-Sporting Lisbona - le formazioni ufficiali : Allegri recupera Pjanic : All’Allianz Stadium è tutto pronto per Juventus-Sporting Lisbona. Per entrambe è già una gara fondamentale per la permanenza in Champions League: le due squadre hanno pari punti (3) e da questa sfida, assieme al ritorno in Portogallo, con molta probabilità si stabilirà chi passerà agli ottavi di finale come seconda dietro al Barcellona. Per la […] The post Juventus-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali: Allegri recupera Pjanic ...