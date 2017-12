: La disuguaglianza è una minaccia anche per i ricchi - RomaNews : La disuguaglianza è una minaccia anche per i ricchi - silviabest77 : La disuguaglianza è una minaccia anche per i ricchi - MPenikas : La disuguaglianza è una minaccia anche per i ricchi - Cascavel47 : La disuguaglianza è una minaccia anche per i ricchi -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2017) “A threat even to the rich” (‘un pericolo persino per i’) è il titolo di un interessante articolo pubblicato nei giorni scorsi dal Dallas Morning News, il più importante quotidiano di Dallas (Texas), non certo sospettabile di simpatie “sinistrorse”, essendo tutto il Texas a forte maggioranza (circa il 70%) di destra, cioè repubblicano. Dallas, e un po’ tutto il Texas, sono un’area particolarmente fortunata essendo stata persino durante la grande recessione cominciata nel 2007 e finita realmente (in America) solo verso la fine del 2015 solo marginalmente toccata dalla crisi che ha invece toccato pesantemente altre aree, specialmente del nord come Chicago e Denver. Ma ancor più del titolo mi ha colpito il sottotitolo dell’articolo: “Wealth alone won’t make Dallas residents immune to growing poverty” (La ricchezza da sola non rende i residenti di Dallas immuni ...