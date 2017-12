: La costola di Enimont e la battaglia sul mater bi - AdrMontanaro : La costola di Enimont e la battaglia sul mater bi -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 31 dicembre 2017) Nel giugno scorso tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda c'era anche lei: Catia Bastioli, presidente di Terna e amministratore delegato di Novamont. Laureata in chimica, esperta in scienze deiiali con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale si è reinventata imprenditrice quando l'impero costruito da Raul Gardini si è disgregato travolto dallo scandalo. E fu proprio grazie alla Bastioli che dal naufragioemerse la Novamont.In soli dieci anni arriva a 40 milioni di euro di fatturato ma è con il business degli shopper biodegradabili che la Novamont fa il botto. A fine anno ha annunciato il raddoppio della produzione da 50.000 a 100.000 tonnellate di biopoliesteri per il primo trimestre del 2018 con un fatturato salito a 170 ...