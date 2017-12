La Casa Bianca avverte l' Iran | State attenti | tutto il mondo vi sta guardando

Casa Bianca all'Iran : "Rispetti il suo popolo. Il mondo sta guardando" - : "Il governo iraniano dovrebbe rispettare i diritti della sua gente, incluso quello di espressione", ha scritto su Twitter il presidente Usa Trump. Messaggio arrivato dopo le manifestazioni degli ...

Usa - Casa Bianca si congratula per svolgimento elezioni in Liberia : La Casa Bianca si è congratulata con la Liberia per lo svolgimento delle ultime elezioni presidenziali, che si sono concluse con la vittoria dell'ex calciatore George Weah al ballottaggio. "Questo è ...

Melania Trump ordina la rimozione della storica magnolia della Casa Bianca : La facciata meridionale della Casa Bianca sta per cambiare: una magnolia che si trova là dal 1828 per volere del settimo presidente degli Stati Uniti Andrew Jackson, in onore della moglie morta prima della sua...

La più vecchia magnolia della Casa Bianca verrà abbattuta : Non c'era più niente da fare, le cure ormai non potevano sortire alcun effetto positivo. L'unica soluzione, anche se triste, è l'abbattimento. La splendida magnolia che da quasi duecento anni troneggia di fronte al porticato della Casa Bianca sarà abbattuta. Le cure degli ultimi anni non sono bastate. Secondo gli esperti chiamati al suo capezzale, infatti, il tronco ormai è quasi tutto morto e l'albero non è più in grado di ...

Le decorazioni volute da Melania alla Casa Bianca dimostrano la differenza abissale tra lei e Michelle Obama : Caramelle, lecca-lecca, cioccolatini e chi più ne ha, più ne metta: non è la lettera spedita a Babbo Natale da qualche bambino particolarmente goloso, bensì le decorazioni volute dalla first lady Melania Trump per la Red Room della Casa Bianca. Del resto, si tratta del primo Natale passato dall'ex modella alla White House e forse proprio per questo la moglie di The Donald ha voluto lasciare il segno. Una cosa, ...

Melania ordina la rimozione della storica magnolia alla Casa Bianca. L'albero ha 200 anni : La facciata della Casa Bianca è destinata a cambiare. L'albero piantato nel South Lawn 200 anni fa da Andrew Jackson sarà abbattuto. La First Lady, Melania Trump, ha dato il via libero definitivo alla rimozione della 'Jackson magnolia', su raccomandazione di Us National Arboteum secondo il quale "la struttura è compromessa e L'albero è ormai completamente dipendente da sostegni artificiali".Lo riferisce la Cnn citando ...

Meghan la sposa americana fa ombra a Kate. Harry invita Obama e la Casa Bianca s'infuria : Il matrimonio dell'anno che diventa l'argomento dell'anno. Meghan Markle e il principe Harry, l'attrice americana peperina di origini afro, già sposata e divorziata, e il nipote ex ribelle (e prediletto) della regina Elisabetta d'Inghilterra. La favola dal sapore modernissimo che sta oscurando anche quella del principe William, il fratello, erede al trono, che sposa la borghese Kate Middleton in attesa del loro terzo ...

Casa Bianca prepara lista di "cattivi russi" per il Congresso - : Come raccontato al giornale dall'ex coordinatore della politica di sanzioni del Dipartimento di Stato, l'analista dell'Atlantic Council Daniel Fried, il documento viene redatto congiuntamente dal ...

Fonti Casa Bianca - Muro parte di Israele : WASHINGTON, 15 DIC - La Casa Bianca manda segnali per far sapere che vede il Muro occidentale di Gerusalemme (il Muro del pianto) come parte di Israele, alla vigilia della visita del vicepresidente ...

Gerusalemme : fonti Casa Bianca - Muro parte di Israele : La questione è delicata perché il Muro del pianto è oltre i confini di Israele prima del 1967 ed è a ridosso di alcuni dei più venerati siti sacri islamici del mondo. "Non possiamo immaginare alcuna ...

Gerusalemme : fonti Casa Bianca - Muro parte di Israele : La questione delicata perch il Muro del pianto oltre i confini di Israele prima del 1967 ed a ridosso di alcuni dei pi venerati siti sacri islamici del mondo. 'Non possiamo immaginare alcuna ...

Dwayne Johnson : obiettivo Casa Bianca : Sono consapevole che la politica non il mio mondo, quindi la cosa migliore che posso fare continuare ad ascoltare e ad imparare il pi possibile . Dwayne ha infine fatto notare come del resto sia ...

Casa Bianca : il presidente Trump ha parlato al telefono con Putin : La Casa Bianca ha reso noto che il presidente Donald Trump ha parlato al telefono nelle ultime ore col presidente russo Vladimir Putin. Per ora non sono stati rivelati i contenuti del colloquio ...

La (pigra) giornata-tipo di Donald Trump alla Casa Bianca : Diet Coke a go go Il risultato è il ritratto di un uomo che deve combattere, oltre che con l'impopolarità, anche con uno stile di vita tra i più pericolosi al mondo. In questo caso, infatti, la vita ...