Karate | Calendario 2018 | tutte le date e gli eventi da seguire Il programma completo

Karate - Campionato italiano a squadre 2017 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Il Pala Pellicone di Lido di Ostia ospiterà sabato 9 e domenica 10 dicembre i Campionati Italiani a squadre 2017 di Karate . Il momento clou dell’evento andrà in scena nella prima giornata di gare, dove oltre 50 squadre , suddivise nelle categorie A1 e A2, si affronteranno per la conquista del titolo nazionale junior e senior, mentre domenica sarà il turno degli oltre 60 team cadetti contendersi la vittoria tricolore. La gara a squadre A2 ...

Karate - Mondiali Cadettiti 2017 : programma - orari e streaming. Il calendario completo : Questa settimana si accenderanno i riflettori a Tenerife per i Mondiali Cadetti, Juniores e Under 21 di Karate. Competizione fondamentale per conoscere i talenti di domani di questo sport, anche in ottica Tokyo 2020. Il programma di gare sarà molto intenso, si aprirà mercoledì 25 e si chiuderà domenica 29. Le finali verranno trasmesse in diretta streaming sul sito Karateworld.tv. Di seguito il programma completo di tutte le gare con gli orari ...