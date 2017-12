Juventus | passa di moda il made in Italy | a Verona si salva solo Chiellini

Calcio - la Juventus passa a Verona (1-3) : 22.40 La Juventus resta in scia del Napoli (-1) aggiudicandosi al Bentegodi (1-3) il match con il Verona. La partita si sblocca presto: 6', Matuidi è pronto a mettere in rete il pallone dopo un palo di Higuain. Tutto in discesa per i bianconeri che ripropongono Dybala fra i titolari. Già nel primo tempo due ghiotte chance per Higuain (al 40' clamorosa, para Nicolas). Pare tutto facile,non è così. Nella ripresa, inatteso pari gialloblù con ...

Juventus : Dybala ritrova la Joya - passa il Natale con la famiglia e la fidanzata : Le tre panchine consecutive, le scelte di Max Allegri, le tantissime polemiche delle ultime settimane. Paulo Dybala per un giorno si è lasciato tutto alle spalle. D'altronde quale miglior occasione ...

Roma - la Juventus passa per il Torino : L'attesa, e non c'è da stupirsi, è solo per la sfida di sabato sera contro la Juventus allo Stadium. Ma la Roma, come è accaduto spesso da settembre, deve prima affrontare l'ennesimo impegno ...

Calcio - la Juventus passa a Bologna : 16.57 Col tris al Bologna,la Juventus si porta al secondo posto a un punto dal Napoli. In coda, successi preziosi del Crotone di Walter Zenga e del Sassuolo. Bologna-Juventus 0-3 CROTONE-CHIEVO 1-0 FIORENTINA-GENOA 0-0 SAMPDORIA-SASSUOLO 0-1 BENEVENTO-SPAL ore 18 ATALANTA-LAZIO ore 20.45 H.VERONA-MILAN 3-0 (12.30) INTER-UDINESE 1-3 (sabato) TORINO-NAPOLI 1-3 (sabato) ROMA-CAGLIARI 1-0 (sabato)

Juventus - Matuidi : 'Vogliamo lo Scudetto. Tottenham? Abbiamo l'esperienza giusta per passare' : Blaise Matuidi, arrivato in estate per 30 milioni (20+bonus) dal Paris Saint-Germain, ha già stregato Massimiliano Allegri, che lo considera uno degli insostituibili bianconeri: il francese è stato ...

Juventus - Matuidi : "Felice di essere qui. Tottenham forte - ma possiamo passare" : stato uno degli acquisti estivi più sottovalutati, ma quello con più presenze tra i nuovi arrivati, terzo in assoluto nella rosa bianconera con 20 presenze dopo Dybala e Higuain. Blaise Matuidi si è ...

Probabili formazioni / Olympiacos Juventus : quote - le notizie live. Un salto nel passato : Probabili formazioni Olympiacos Juventus: le quote e le ultime notizie live sugli schieramenti in campo al Pireo per la partita valida per l'ultima giornata del girone D di Champions League(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 18:53:00 GMT)

Napoli - Juventus - la Juventus passa al "San Paolo" grazie ad Higuain Video : Commenti finali La Juventus di Allegri si aggiudica l'anticipo del San Paolo grazie al gol del grande ex Gonzalo Higuain che al 12esimo del primo tempo su assist di Dybala batte Reina. L' argentino ha recuperato all'ultimo dall'infortunio alla mano della scorsa settimana, e Allegri lo ha schierato dal primo minuto in un 4-3-2-1 molto abbottonato e molto compatto a protezione di Buffon. Juventus che ora potra' pensare alla gara decisiva di ...

Napoli-Juventus - retroscena clamoroso su Hamsik : perché non è passato alla Juve? Video : Inutile girarci attorno, perché l'attesa in questo weekend è tutta per il big match tra il Napoli e la #Juventus di venerdì 1 dicembre. La partita, infatti, mettera' di fronte le due principale pretendenti allo scudetto in questa stagione. Hamsik contro Dybala, Mertens contro Higuain che dovrebbe riuscire ad essere presente [Video]nonostante i dubbi degli ultimi giorni, Reina contro Buffon, insomma, di sfide nella sfida ce ne saranno molte e ...

Napoli-Juventus - retroscena clamoroso su Hamsik : perché non è passato alla Juve? : Inutile girarci attorno, perché l'attesa in questo weekend è tutta per il big match tra il Napoli e la Juventus di venerdì 1 dicembre. La partita, infatti, metterà di fronte le due principale pretendenti allo scudetto in questa stagione. Hamsik contro Dybala, Mertens contro Higuain che dovrebbe riuscire ad essere presente nonostante i dubbi degli ultimi giorni, Reina contro Buffon, insomma, di sfide nella sfida ce ne saranno molte e allo stadio ...

Juventus - agente Mandzukic : 'In passato il Napoli lo ha cercato' : TORINO - Mandzukic sarà sicuramente tra i protagonisti della sfida scudetto al San Paolo di venerdì sera: 'È pronto per Napoli-Juve e anche io lo sono - dice l'agente dell'attaccante croato Ivan ...

Calciomercato Juventus/ News - Gelson Martins : l’esterno portoghese non passa di moda (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: si è parlato molto di Fabinho verso Torino, ma il Psg...(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 10:05:00 GMT)

Champions League - la Juventus passa agli ottavi se… : Champions League, la Juventus passa agli ottavi se… ecco tutti gli incroci possibili nel girone D. Come noto il Barcellona è già matematicamente approdato alla fase ad eliminazione diretta ed ha anche conquistato il primato nel raggruppamento. La Juventus si giocherà il passaggio agli ottavi con lo Sporting Lisbona, ma le due squadre nell’ultima gara non si affronteranno, sarà un duello a distanza. Juventus impegnata in Grecia contro ...

Roma - Barella più vicino : sorpassata la concorrenza della Juventus : Roma, Barella più vicino: sorpassata la concorrenza della Juventus Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Barella PIù vicino- La Roma si preapara all’assalto decisivo per Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari, autore di un ottimo inizio di stagione, resta un chiaro obiettivo giallorosso in vista della prossima stagione e in vista ...