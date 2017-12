Juventus | no ali | no 4-3-3

Calciomercato Juventus - un ritorno di Morata? L’attaccante manda segnali su Instagram! : La Juventus si appresta a scendere in campo contro il Verona per l’ultima gara del 2017 della Serie A. I bianconeri dovranno rispondere alla vittoria del Napoli per rimanere in scia dei partenopei. La dirigenza di ‘Madama’, intanto, è già al lavoro sul mercato con la possibilità di anticipare l’arrivo di Emre Can già a gennaio. Chi non si trasferirà a Torino nella prossima sessione di mercato è Alvaro Morata ma non è da ...

Verona - Pecchia : “Contro la Juventus con coraggio e personalità” : Verona, Pecchia: “Contro la Juventus con coraggio e personalità” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Pecchia – Come si gioca contro la Juve? “Dobbiamo pensare a noi stessi. Ognuno di noi deve dare il massimo delle proprie potenzialità e dobbiamo scendere in campo con coraggio e personalità. Dobbiamo giocare con il cuore senza fare ...

Juventus-Torino - sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby di Coppa Italia : Ancora Daniele Doveri sulla strada di Coppa del Toro. Come due anni fa, sarà l'arbitro di Volterra a dirigere il traffico nel derby in programma il 3 gennaio allo Stadium. Non la migliore delle ...

I giornalisti di Rai Sport in sciopero : Juventus-Torino in onda senza commento : Il clima che in questi giorni si respira in casa Rai non è certamente dei migliori. Già da qualche giorno i giornalisti di Rai Sport hanno annunciato lo stato di agitazione, decisione ritenuta inevitabile dopo la perdita dei diritti per i Mondiali che si disputeranno la prossima estate in Russia. Una decisione che non ha […] L'articolo I giornalisti di Rai Sport in sciopero: Juventus-Torino in onda senza commento è stato realizzato da ...

Coppa Italia 2018 - quarti di finale : quando giocano Napoli e Juventus? Le date e gli orari. Il programma completo : Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 2 GENNAIO: 20.45 Napoli-Atalanta MERCOLEDI' ...

Calcio - Ranking Uefa 2017 : il Real Madrid in vetta - Juventus quinta - la miglior italiana. Serie A 3° campionato in Europa : E’ il Real Madrid a comandare il Ranking Uefa alla fine dell’anno solare 2017. I Blancos, campioni d’Europa e del Mondo in carica vantano un coefficiente di 148.000 a precedere gli “odiati” rivali del Barcellona (126.000) ed il Bayern Monaco (125.000). Blaugrana, c’è da dire, usciti vittoriosi dall’ultimo Clasico al Bernabeu ed ampiamente davanti nella Liga con 14 punti di vantaggio sulle Merengues ...

Juventus - Bernardeschi : 'Con le altre la differenza è nella mentalità. Buffon esempio anche quando non parla' : Bernardeschi si concentra poi sul suo approccio al mondo bianconero, da un punto di vista più personale: "Da fuori mi colpiva la mentalità della Juve, come affrontavano le partite. Da dentro ti ...