Juventus Dybala | la doppietta non basta | alti e bassi contro il Verona

Verona-Juventus - Dybala a vengono i 5 munuti. E Allegri ritrova la sua stella : Tutto normale nel processo per diventare il top al mondo con Neymar nel giro di 3 anni, per dirla come Allegri. IL MODULO - Tutto risolto allora? Il dubbio che Dybala renda al meglio nel 4-2-3-1 con ...

Dybala show - doppietta al Verona : la Juventus vince 3-1 - Napoli a -1 : Alla fine ci pensa Dybala. Due splendidi gol della Joya trascinano una Juventus svogliata alla vittoria nell'ultima gara del girone d'andata di Serie A e di tutto il 2017. Al Bentegodi, sul campo dell'...

Juventus - Allegri si coccola Dybala : che parole per la Joya! Poi ‘bacchetta’ Mandzukic : Al termine della sfida vinta dalla Juventus contro il Verona, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’. Ecco le sue dichiarazioni: “Dybala è importante che sia tornato al goal, dopo il primo ha incominciato a giocare meglio perchè sapeva anche lui che era un periodo complicato. La condizione psicologica è tutto nel calcio. Insieme a Neymar sarà uno dei due migliori giocatori al ...

LIVE Hellas Verona-Juventus - Serie A in DIRETTA : 1-3. Dybala fa il fenomeno! La Juve espugna Verona : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Juventus , posticipo della 19giornata della Serie A 2017-2018. È una partita importante per i bianconeri, che vogliono rimanere nella scia del ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : la Juventus rischia - poi riappare Paulo Dybala. L’Hellas Verona si arrende 1-3 : È tornato Paulo Dybala. Nel momento in cui la sua Juventus ne aveva più bisogno l’argentino è tornato a farsi vedere, realizzando una doppietta da fenomeno vero e portando i bianconeri al successo per 3-1 sul campo dell’Hellas Verona. Tre punti d’oro, che consentono alla banda di Massimiliano Allegri di rimanere nella scia del Napoli, con le sue squadre sempre più in fuga verso lo Scudetto. Una vittoria giunta non senza ...

Verona-Juventus 1-3 : si sblocca Dybala - doppietta decisiva per restare in scia del Napoli : (a breve il servizio completo) LA CRONACA LE FORMAZIONI: VERONA: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Zuculini, Buchel B.; Rómulo, Bessa, Verde; Kean JUVENTUS: Szczesny; Lichtsteiner, ...

Verona-Juventus 1-3 pagelle - voti e highlights 19^ giornata : doppio Dybala trascina i bianconeri (VIDEO) : Verona-Juventus 1-3 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: doppio Dybala trascina i bianconeri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Juventus 1-3 pagelle, voti E highlights- La Juventus, dopo la grande vittoria sulla Roma, va a far visita al Verona. Allo stadio Bentegodi, i bianconeri vincono per 3 a 1 e si riavvicinano al Napoli. ...

Verona-Juventus 1-3 : doppio Dybala - a segno anche Matuidi e Caceres : L'ultima partita del 2017 ci restituisce il vero Paulo Dybala, che firma il 3-1 con cui la Juve vince a Verona. Dopo l'immediato gol di Matuidi, i bianconeri si rilassano fino al gran gol dell'ex ...

LIVE Hellas Verona-Juventus - Serie A in DIRETTA : 1-3. Dybala fa il fenomeno! La Juve espugna Verona : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Juventus, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2017-2018. È una partita importante per i bianconeri, che vogliono rimanere nella scia del Napoli. La vittoria di ieri a Crotone ha portato la squadra partenopea a +4 rispetto alla Juve. La squadra di Massimiliano Allegri andrà a caccia dei tre punti per non perdere terreno dalla testa della classifica. Per farlo il tecnico toscano ...

Pagelle Verona-Juventus 1-3 : torna la “Dybala mask” : Pagelle Verona-Juventus – Allegri rischia la frittata nella gara della 19^ giornata del campionato, qualche difficoltà di troppo per la Juventus che vince sul campo del Verona e si riporta ad un solo punto dal Napoli ma la squadra bianconera non ha convinto almeno fino al 30esimo della ripresa, in particolar modo nel mirino le scelte dell’allenatore bianconero con scelte all’intervallo che potevano costare caro. In particolar ...

