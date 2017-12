Juventus | con Dybala ritrovato è caccia al settimo scudetto

La Juventus celebra i suoi portieri con le migliori parate fatte nel 2017 : Buffon, Szczesny, ma anche Neto. La Juventus ha deciso di celebrare i suoi portieri con una compilation dei loro migliori 'salvataggi'. Ecco la classifica dal 12 febbraio con la partita con il ...

Juventus - il segreto con cui Dybala ha imparato a usare il destro : carta e penna! : TORINO - Prima doppietta senza usare il sinistro: contro il Verona si è registrata un evento straordinario, perché se Paulo Dybala inizia a fare gol anche con il destro può diventare devastante per le ...

Juventus - Pjanic torna in gruppo : a disposizione contro il Torino? : Juventus, Pjanic torna in gruppo: a disposizione contro il Torino? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Pjanic torna IN gruppo – Il 2017 della Juventus si è chiuso con la vittoria contro il Verona grazie al ritorno al gol di Paulo Dybala, autore di una doppietta. Ora la squadra bianconera si appresta a vivere un altro anno, con l’obiettivo ...

Verona-Juventus - le pagelle bianconere : Benatia ok - Higuain è altruista : SZCZESNY - voto: 6 Infilzato al primo tiro nello specchio: graffio su una serata di relax. LICHTSTEINER - voto: 6,5 Riproposto sulla corsia destra, ha poco lavoro in difesa e buoni spazi per le ...

CLASSIFICA SERIE A / Napoli campione d'inverno - altro testa a testa con la Juventus? (19^ giornata) : CLASSIFICA SERIE A: il Napoli chiude il girone di andata con il titolo di campione d'inverno, ma la Juventus resta ad un solo punto e Inter e le due romane sono comunque in agguato(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 13:10:00 GMT)

Juventus - duello con l’Arsenal per David Luiz : il Chelsea fissa il prezzo : Juventus, duello con l’Arsenal per David Luiz: il Chelsea fissa il prezzo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, duello CON L’ARSENAL PER David Luiz – La Juventus in cerca di un nuovo difensore. L’arrivo di Benedikt Howedes non sembra aver colmato la partenza di Bonucci, con il tedesco che non ha trovato la giusta continuità dal ...

Calciomercato Juventus/ News : ecco il prezzo di Dybala - almeno secondo gli inglesi (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Pjaca e Lichtsteiner potrebbero partire. Si cerca l'intesa per Emre Can con il Liverpool.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:49:00 GMT)

Moviola Verona-Juventus : regolare quarto gol dei bianconeri ? Mazzoleni e Var impeccabili : Doppietta di Dybala, bianconeri a -1 dal Napoli (Video Gol) Verona-Juventus 1-3, le pagelle bianconere: Dybala super, Benatia e Matuidi preziosi Verona-Juventus diretta tv e live streaming, Serie A ...

Juventus. Dybala - la doppietta non basta : alti e bassi contro il Verona : Anche Bergomi sottolinea la prestazione non esaltante dell'argentino classe '93: "L'ho visto in difficoltà fisicamente - spiega l'ex difensore campione del mondo -. Al gol che ha chiuso la partita in ...

Verona-Juventus 1-3 pagelle - voti e highlights 19^ giornata : doppio Dybala trascina i bianconeri (VIDEO) : Verona-Juventus 1-3 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: doppio Dybala trascina i bianconeri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Juventus 1-3 pagelle, voti E highlights- La Juventus, dopo la grande vittoria sulla Roma, va a far visita al Verona. Allo stadio Bentegodi, i bianconeri vincono per 3 a 1 e si riavvicinano al Napoli. ...

Calcio femminile : cori sessisti nel corso di Ravenna Woman-Juventus. Diffidato il campo bianconero per i cori dei tifosi : Spesso parliamo di affiliazione tra club maschile e club femminile nel Calcio italiano ma in un certo qual senso si preferirebbe che alcuni atteggiamenti tipici dell’ambiente del “Pallone professionistico” non andassero ad inquinare “l’altra sponda”. Ci riferiamo a quanto è avvenuto nel corso dell’ultimo incontro di campionato, datato 16 dicembre 2017, in terra romagnola tra il Ravenna Woman e la ...

Juventus - Buffon ‘avvisa’ Kane : il portiere bianconero non ha paura dell’attaccante del Tottenham : “Kane e’ uno dei migliori attaccanti d’Europa, su questo non ci sono dubbi”. La sentenza arriva da uno che di bomber se ne intende visto che il suo mestiere e’ fermarli. Gianluigi Buffon, in un’intervista al “Mirror”, parla del centravanti del Tottenham che si ritrovera’ di fronte negli ottavi di finale di Champions League. “Come giocatore puoi sempre lavorare su certe caratteristiche ...

Verona - Pecchia : “Contro la Juventus con coraggio e personalità” : Verona, Pecchia: “Contro la Juventus con coraggio e personalità” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Pecchia – Come si gioca contro la Juve? “Dobbiamo pensare a noi stessi. Ognuno di noi deve dare il massimo delle proprie potenzialità e dobbiamo scendere in campo con coraggio e personalità. Dobbiamo giocare con il cuore senza fare ...

Juventus - Ronaldo : “Fui vicino ai bianconeri - ma ho scelto la Premier” : Juventus, Ronaldo: “Fui vicino ai bianconeri, ma ho scelto la Premier” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Ronaldo – Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus. Lo rivela lo stesso giocatore del Real Madrid in una intervista concessa ad Alessandro Del Piero durante il premio Globe Soccer a Madrid che andrà in onda questa sera su Sky Sport nel post ...