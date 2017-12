Juventus | Bernardeschi | ' Segnale importante al campionato'

Juventus - Bernardeschi è sicuro : “adesso è corsa a due per lo scudetto” : La Juventus vince sul campo del Verona e si avvicina ad un solo punto dal Napoli, ecco le parole di Bernardeschi al termine della partita a Premium Sport: “una vittoria importante, chiudiamo l’anno in bellezza. Dobbiamo, però, pensare subito al 3, c’è il derby contro il Torino in Coppa Italia. Vogliamo far bene anche in questa occasione. Abbiamo preso uno schiaffo, con il gol di Caceres, ma ci siamo rialzati da grande squadra. ...

Juventus - Bernardeschi : 'Con le altre la differenza è nella mentalità. Buffon esempio anche quando non parla' : Bernardeschi si concentra poi sul suo approccio al mondo bianconero, da un punto di vista più personale: "Da fuori mi colpiva la mentalità della Juve, come affrontavano le partite. Da dentro ti ...

Juventus - Bernardeschi si confessa : “Poco spazio? Sono sereno. Dal 2018 voglio tanti trofei” : Juventus, Bernardeschi si confessa: “Poco spazio? Sono sereno. Dal 2018 voglio tanti trofei” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Bernardeschi SI confessa – Federico Bernardeschi ha conquistato, nonostante il poco spazio ricevuto, i tifosi della Juventus. L’esterno italiano ha mostrato le sue indubbie doti tecniche, e sarà ...

Juventus - Bernardeschi : "Ho la fiducia di Allegri" : ...

Juventus - Bernardeschi esempio : solo lavoro e tanta pazienza : E il ruolo non è un problema: 'Amo giocare a calcio, non importa dove - ha dichiarato ai microfoni di 'Rai Sport' - è logico che preferirei muovermi più vicino alla porta, ma faccio parte di una ...

Video/ Juventus Genoa (2-0) : highlights e gol della partita. Parla Bernardeschi (Coppa Italia ottavi) : Video Juventus Genoa (risultato finale 2-0): gli highilghts e i gol della partita che si è giocata all'Allianz Stadium, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:07:00 GMT)

Juventus - pronto un Bernardeschi-bis? Chiesa nel mirino dei bianconeri : Juventus, pronto un Bernardeschi-bis? Chiesa nel mirino dei bianconeri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, pronto UN BERNARDESCHI-BIS – Il trasferimento di Federico Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus di questa estate ha lasciato molti strascichi tra i tifosi viola. Il loro miglior giocatore venduto alla rivale di sempre: l’incubo ...

Calciomercato Juventus : dopo Bernardeschi e Cuadrado... arriva Chiesa? : TORINO - Un sottile filo... viola ha imbastito la vittoria della Juventus ad Atene contro l'Olympiacos, martedì sera. Un sottile filo viola incarnato in Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado , che ...

Video/ Olympiacos Juventus (0-2) : highlights e gol della partita. Parla Bernardeschi (Champions League) : Video Olympiacos Juventus (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita che si è giocata al Georgios Karaiskakis, valida per la sesta giornata del girone D di Champions League(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 12:22:00 GMT)

Cuadrado-Bernardeschi : la Juventus vince 2-0 in Grecia e si qualifica agli ottavi di finale : Potrebbe interessarti anche Rivivi il live di Olympiakos - Juventus LA CRONACA Nel primo tempo la Juventus parte con l'acceleratore premuto. Ci prova subito Dybala , fermato da Proto, ma al 15' i ...

Olympiacos - Juventus 0-2 : Cuadrado-Bernardeschi Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con la #Juventus che sfida ad Atene l'Olympiacos per ottenere il pass per gli ottavi de #Champions League 2018-2018. Partita decisiva per gli ottavi. Allegri: Vincere senza sperare nel Barcellona. Champions League: Olympiacos-Juve 0-2; le migliori azioni Tutto pronto ad Atene, inizia la partita 15' Juventus subito in vantaggio grazie a Cuadrado E voi che date per finito #AlexSandro #Cuadrado #OLYJuve ...

Olympiacos - Juventus 0-2 | Diretta Champions League | Risultato Finale | Gol di Cuadrado e Bernardeschi : [live_placement]Le formazioni ufficiali di Olympiacos - Juventus sono le seguenti:Olympiacos (4-3-3): Proto; Elabdellaoui, Engels, Nikolau, Koutris; Tachtsidis, Romao, Odjidja-Ofoe; Sebà, Pardo, Djurdjevic. Panchina: Choutesiotis, Botia, Ben Nabouhane, Gillet, Fortounis, Androutsos, Marin. All. T. LemonisJuventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; ...

Pagelle Olympiacos-Juventus 0-2 - Champions League 2017-2018 : Cuadrado in gol - Dybala in ombra. Magia di Bernardeschi : Obiettivo qualificazione centrato per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno espugnato il Pireo vincendo per 2-0, senza dunque dover attendere notizie da Barcellona. Un successo netto, non senza brividi, come la traversa colpita dall’Olympiacos sul risultato di 1-0. A decidere i gol di Cuadrado e Bernardeschi. Diamo i voti ai protagonisti in campo JUVENTUS (4-2-3-1) Szczesny 6,5 – Si fa trovare pronto ...

LIVE Olympiacos-Juventus in DIRETTA : 0-2 - raddoppio di Bernardeschi. Bianconeri agli ottavi di finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Juventus, match valido per la sesta giornata della Champions League 2017-2018. Al Pireo di Atene si disputa un incontro fondamentale per i Bianconeri che vanno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Max Allegri sono obbligati a vincere, oppure a sperare in un passo falso dello Sporting Lisbona a Barcellona, per proseguire la propria avventura nella massima ...