Juventus | Bernardeschi è sicuro | “adesso è corsa a due per lo scudetto”

Juventus - Bernardeschi si confessa : “Poco spazio? Sono sereno. Dal 2018 voglio tanti trofei” : Juventus, Bernardeschi si confessa: “Poco spazio? Sono sereno. Dal 2018 voglio tanti trofei” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Bernardeschi SI confessa – Federico Bernardeschi ha conquistato, nonostante il poco spazio ricevuto, i tifosi della Juventus. L’esterno italiano ha mostrato le sue indubbie doti tecniche, e sarà ...

Juventus - Bernardeschi : "Ho la fiducia di Allegri" : ...

Juventus - Bernardeschi esempio : solo lavoro e tanta pazienza : E il ruolo non è un problema: 'Amo giocare a calcio, non importa dove - ha dichiarato ai microfoni di 'Rai Sport' - è logico che preferirei muovermi più vicino alla porta, ma faccio parte di una ...

Juventus - pronto un Bernardeschi-bis? Chiesa nel mirino dei bianconeri : Juventus, pronto un Bernardeschi-bis? Chiesa nel mirino dei bianconeri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, pronto UN BERNARDESCHI-BIS – Il trasferimento di Federico Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus di questa estate ha lasciato molti strascichi tra i tifosi viola. Il loro miglior giocatore venduto alla rivale di sempre: l’incubo ...

Calciomercato Juventus : dopo Bernardeschi e Cuadrado... arriva Chiesa? : TORINO - Un sottile filo... viola ha imbastito la vittoria della Juventus ad Atene contro l'Olympiacos, martedì sera. Un sottile filo viola incarnato in Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado , che ...

Cuadrado-Bernardeschi : la Juventus vince 2-0 in Grecia e si qualifica agli ottavi di finale : Potrebbe interessarti anche Rivivi il live di Olympiakos - Juventus LA CRONACA Nel primo tempo la Juventus parte con l'acceleratore premuto. Ci prova subito Dybala , fermato da Proto, ma al 15' i ...

Pagelle Olympiacos-Juventus 0-2 - Champions League 2017-2018 : Cuadrado in gol - Dybala in ombra. Magia di Bernardeschi : Obiettivo qualificazione centrato per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno espugnato il Pireo vincendo per 2-0, senza dunque dover attendere notizie da Barcellona. Un successo netto, non senza brividi, come la traversa colpita dall’Olympiacos sul risultato di 1-0. A decidere i gol di Cuadrado e Bernardeschi. Diamo i voti ai protagonisti in campo JUVENTUS (4-2-3-1) Szczesny 6,5 – Si fa trovare pronto ...

