Juventus | Allegri si coccola Dybala | che parole per la Joya! Poi ‘bacchetta’ Mandzukic

Verona-Juventus - dalle 20.45 La Diretta Allegri all'inseguimento del Napoli : La Juventus chiude un 2017 di alto livello (sesto scudetto consecutivo e finale di Champions League, al di là di come poi si sia conclusa) andando in visita al Bentegodi di Verona, dove affronta l'...

LIVE Verona - Juventus : Allegri bacchetta Dybala - stampa e tifosi : Serie A, posticipo serale Hellas Verona-Juventus. Una partita da non sbagliare per i bianconeri. Verona-Juve: le probabili formazioni ufficiali Mister Allegri dovrà far a meno di alcuni giocatori infortunati: Buffon, De Sciglio, Pjanic e Cuadrado. Un'assenza, quella del colombiano, che apre le porte al ritorno in campo da titolare del numero 10 bianconero, Paul Dybala. Allegri, nella consueta conferenza stampa di presentazione del match ha ...

Convocati Juventus - 4 assenze pesanti per Allegri : i dettagli : Convocati Juventus – Sono 21 i Convocati da Massimiliano Allegri per l’ultima partita del 2017 che vedrà la Juventus impegnata a Verona sabato sera, alle 20.45. Questo l’elenco degli uomini a disposizione, diramato dal tecnico al termine dell’allenamento sostenuto questo pomeriggio a Vinovo: 3 Chiellini 4 Benatia 6 Khedira 8 Marchisio 9 Higuaín 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 14 Matuidi 15 Barzagli 16 ...

Juventus - Pjaca via in prestito : Allegri dice si. N’Zonzi in Premier League : Juventus, Pjaca via in prestito: Allegri dice si. N’Zonzi in Premier League Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Pjaca VIA IN prestito- Come riportato da “Calciomercato.it”, la Juventus è pronta ad aprire le porte alla cessione in prestito di Marko Pjaca. Una cessione che potrebbe essere avvallata anche da Massimiliano Allegri, il ...

Verona-Juventus - Allegri : “Tanti assenti. Ballottaggio Marchisio-Bentancur” : Verona-Juventus, Allegri: “Tanti assenti. Ballottaggio Marchisio-Bentancur” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Juventus, Allegri – La Juventus chiuderà il suo 2017 contro il Verona. La sfida del ‘Bentegodi’, sarà anche l’ultima dell’anno del calcio italiano. Il match è in programma in posticipo domani sera. Il ...

Juventus - Allegri svela tutto : “Pjanic e Cuadrado infortunati. Dybala? Ecco chi gioca e i ballottaggi” : Alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha mandato un importante messaggio ai suoi: “La Juventus non vince a Verona dal 2001. Domani dobbiamo prendere i tre punti. Altrimenti, domani si butta all’aria quello che abbiamo fatto in questo mese. Dobbiamo continuare a stare in scia al Napoli”. Il tecnico livornese ha poi annunciato l’infortunio di Cuadrado oltre ...

Juventus - Allegri : "Pjanic e Cuadrado non ci saranno. A Verona non si vince dal 2001" : Massimiliano Allegri presenta il posticipo contro l'Hellas Verona, e parte cauto: "A Verona non si vince dal 2001: bisogna fare molta attenzione. C'è da tenere il ritmo del Napoli e restargli in scia".

Hellas Verona-Juventus - la conferenza stampa di Allegri LIVE : Una sfida da non sbagliare, quella di Verona: la Juventus vuole chiudere al meglio il suo 2017. Per i bianconeri anche l'occasione di diventare per l'ennesima campioni d'inverno, nel caso in cui il ...

Juventus - Pjanic out con il Verona : due soluzioni al vaglio di Allegri per sostituire il bosniaco : La Juventus ha perso Miralem Pjanic in vista della sfida di campionato con il Verona. Il centrocampista bosniaco si è fermato in allenamento “per un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate domani, quando, alla vigilia della sfida, la Juve si allenerà nel primo pomeriggio”. Allegri, quindi, sarà costretto a rivedere le sue scelte. Due le soluzioni al vaglio del tecnico ...

Calciomercato Juventus - alla scoperta di Emre Can : un 'unicum' per Allegri : Incredibile direte voi, invece è proprio così, perché il tedesco di origini turche è uno dei pochi al mondo che può giocare benissimo in qualsiasi ruolo. La sua particolare intelligenza calcistica ...

Juventus - ‘castigo’ finito per Dybala? La decisione di Allegri per il Verona e il probabile 11 : La Juventus continua la preparazione in vista dell’ultima gara dell’anno che vedrà impegnati i bianconeri al ‘Bentegodi’ contro il Verona nella 19^ giornata di Serie A. Allegri sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 ma il tecnico livornese potrebbe rilanciare Paulo Dybala dal primo minuto dopo le tre panchine consecutive nelle ultime tre giornate di campionato. Higuain e Mandzukic, invece, dovrebbero completare il ...