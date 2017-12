Jobs Act | sgravi in scadenza per 80mila Torna lo spettro licenziamenti

Salvini : “M5s? No al governo Spelacchio. Referendum sull’euro è una sciocchezza”. Poi salva 80 euro e “parti del Jobs Act” : Matteo Salvini boccia Luigi Di Maio, ma salva alcuni capisaldi dell’opera di governo di Matteo Renzi. “Escludo l’appoggio della Lega a un governo Di Maio – ha detto il segretario della Lega durante la trasmissione Circo Massimo su Radio Capital – basta vedere Spelacchio (l’albero di Natale di piazza Venezia a Roma, oggetto dell’ironia dei social network e pagato dall’amministrazione Raggi 48mila euro, ...

La Camusso contro Poletti : “Un disastro le sue norme nel Jobs Act” : Dopo la mobilitazione del 2 dicembre, resta ancora alta la tensione tra Cgil e Governo, soprattutto su temi 'cari' agli italiani, come...

'Un disastro le norme Poletti sul Jobs Act' (Camusso) : Roma, 13 dic. (askanews) 'C'è una frantumazione del lavoro drammatica, che riguarda soprattutto i giovani. Più di un terzo dei contratti sono di un giorno o una settimana. Le norme Poletti sul Jobs ...

Resa dei conti sul Jobs Act - blitz della minoranza Pd e il governo finisce battuto : 'Ma che davvero volete mandare sotto il governo a due mesi dalle elezioni sul Jobs act?', aveva chiesto incredula, alla riunione del gruppo Pd della commissione Lavoro, Irene Tinagli, ex Scelta Civica,...

Gli orlandiani mandano sotto il Governo in Commissione e lanciano un segnale sul Jobs Act (di M.Bazzucchi) : Il Pd - ha proseguito Damiano - deve avere il coraggio di affrontare questi temi, a prescindere dalla congiuntura politica. Non ho pensato a queste norme per allettare Pisapia o qualcun altro, le ho ...

Gli orlandiani mandano sotto il Governo in Commissione e lanciano un segnale sul Jobs Act : Che il momento, per i renziani, non sia di quelli memorabili, è fuor di dubbio. Ma se dopo l'abbandono di Pisapia e Alfano, su cui il gruppo dirigente del Nazareno contava per costruire una mini-coalizione di centrosinistra attorno al loro partito, dovesse scricchiolare anche la tenuta del patto interno con gli orlandiani, allora le cose si metterebbero veramente male. Una rottura non è ipotizzabile, ma degli attriti importanti si ...

Senza gli incentivi del Jobs Act - vince il tempo determinato : I posti di lavoro disponibili crescono, ma con condizioni contrattuali a termine, ben diverse dal passato. Nel giro degli ultimi due decenni il rapporto tra assunzioni e rapporti di lavoro con...

Gli strepitosi risultati del Jobs Act (in Veneto) : ... in poche parole, lo sfruttamento che chi vive del proprio lavoro è costretto a subire da parte di chi fa profitti? E quando ISTAT afferma che " si consolida la crescita dell'economia italiana " a ...

Lavoro - scintille tra Cremaschi e la senatrice Pd sul Jobs act. “Se ne viene con questa supercazzola…”. “Non ti permettere.” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il sindacalista Giorgio Cremaschi e la senatrice Pd, Rosa Maria Di Giorgi, sul Jobs Act e sull’operato di governi Renzi-Gentiloni. La parlamentare dem difende strenuamente le scelte del governo e del partito in materia di politica del Lavoro: “Siamo stati attaccati, soprattutto dai sindacati, con l’accusa di dare aiuti alle imprese. Come si fa a dare Lavoro se non si abbassano le tasse ...

Il M5S critica l'odiato Jobs Act ?ma lo usa e licenzia dipendenti : criticavano (e criticano) la legge di Renzi, e poi ne fanno uso. Sembra questo il paradosso grillino raccontato dal Quotidiano Nazionale. Non solo, infatti, il gruppo del M5S al parlamento avrebbe utilizzato gli incentivi del Jobs Act per assumere i collaboratori del deputati, ma ora avrebbe fatto pure leva sui "licenziamenti facili" previsti dalla norma renziana per chiudere alcuni contratti.Trentanove dipendenti del gruppo ...

Jobs Act : da 4 a 8 mensilità in più di indennità ai licenziati : ROMA Jobs act: da 4 a 8 mensilità in più di indennità ai licenziati. Già nella prossima manovra di bilancio (manca l'ultimo passaggio alla Camera) il Governo è pronto a inserire il raddoppio degli ...

Riders di Foodora e Deliveroo - i loro diritti sono un banco di prova per il Jobs act : di Davide Bonsignorio * Dallo sciopero dei lavoratori Amazon durante il “Black Friday” alle rivendicazioni dei Riders di Foodora e Deliveroo fanno notizia le vertenze che sempre più spesso scoppiano nelle aziende della “Net Economy” e “Gig Economy”anche perché, a dispetto della modernità delle imprese coinvolte, hanno per oggetto rivendicazioni quanto mai antiche, come la richiesta di un salario minimamente adeguato o ritmi di lavoro ...

Lavoro - effetto Jobs Act. Crollano le cause per licenziamento : Roma, 27 novembre 2017 - Prima la riforma Fornero del mercato del Lavoro del 2012. Poi il Jobs Act del 2015. Che abbiano avuto, da sole, impatto sui numeri degli occupati è oggetto di contesa tra ...