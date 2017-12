Italia 2017 | l' anno dell' apocalisse

Sci alpino - Campionati Italiani Slalom Bormio 2017 : trionfano Riccardo Tonetti e Vivien Insam! : Riccardo Tonetti e Vivien Insam i campioni d’Italia nella specialità dello Slalom. È questo l’esito della gara che si è svolta in notturna a Bormio. La ventenne ha conquistato il tricolore totalizzando il tempo di 1’57″36. La poliziotta è stata brava a resistere in testa dopo aver chiuso davanti a tutte la prima manche, precedendo al termine della seconda Martina Perruchon (Centro Sportivo Esercito) di 14 centesimi. ...

Turismo - 2017 un anno record : oltre 420 milioni di presenze in Italia : E' stato un anno record per il Turismo in Italia. Il 2017 si avvia alla chiusura con oltre 420 milioni di presenze, il 4,2% in più sul 2016. E' quanto emerge dall'indagine previsionale sui flussi ...

Allerta Meteo : ultimo Sabato del 2017 di forte maltempo sulle Alpi e nel basso Tirreno - torna il sole (e anche il caldo) sul resto d’Italia [MAPPE] : 1/19 ...

Ciclismo - Davide Cassani : 'Un 2017 da 8 per il ciclismo Italiano. Il mio obiettivo è vincere il Mondiale' : Tre anni fa avevamo cinque corridori nei primi cento al mondo, oggi quindici. Siamo secondi nel ranking mondiale dietro al Belgio. E abbiamo vinto 19 corse di World Tour: meglio hanno fatto solo ...

Le 5 leggende / Il film d'animazione della Dreamworks in onda su Italia 1 (oggi - 30 dicembre 2017) : Le 5 leggende, il film d'animazione della Dreamworks in onda in prima serata su Italia 1. La regia è affidata a Peter Ramsey con Jude Law tra i doppiatori. (oggi, 30 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 09:58:00 GMT)

Ciclismo - Davide Cassani : “Un 2017 da 8 per il ciclismo Italiano. Il mio obiettivo è vincere il Mondiale” : Davide Cassani, ct e coordinatore delle Nazionali azzurre di ciclismo, traccia il suo personale bilancio sullo stato di salute del movimento italiano della bici dopo un anno di ottimi risultati: “Per il ruolo che occupo posso essere contento – ha affermato Cassani intervistato dalla Nazione – Abbiamo fatti passi da gigante: la pista è risalita ad altissimi livelli, siamo di nuovo competitivi con i più giovani e tra i pro ...

Junior Bake Off Italia 2017 / Pagelle e eliminati seconda puntata : Junior Bake Off Italia 2017, ecco le Pagelle della seconda puntata di venerdì 29 dicembre: tra dolci, dipinti a mano e hamburger i bimbi si sfidano tra i fornelli(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 05:24:00 GMT)

