"Il popoloiano non si preoccupa solo per l'economia ma anche per corruzione e trasparenza del governo". Lo ha detto il presidenteiano nel primo discorso da quando sono cominciate le dure proteste, quattro giorni fa.ha aperto ai contestatori e ha chiesto al governo di lasciare "spazio al"."La critica è diversa dalla violenza e dalla distruzione della proprietà pubblica". "Le auorità devono autorizzare le manifestazioni e le proteste legali".Poi condanna il tentativo di Trump "di cavalcare la protesta".(Di domenica 31 dicembre 2017)