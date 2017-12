Iran | vittime nelle proteste contro governo per il carovita Accesso a Internet bloccato

Iran - proteste contro il governo La polizia spara : Sei vittime : Alta tensione in Iran. La polizia ha sparato per disperdere una manifestazione a Doraud, nella provincia di Loerstan. Nella sparatoria sarebbero morte almeno sei persone. Le manifestazioni si susseguono da parecchi giorni in tutto il Paese. Al centro delle proteste il caro vita e l'impennata della disoccupazione giovanile arrivata al 40 per cento. L'Iran, nonostante gli investimenti dall'estero basa la propria economia sul ...

Terremoto Iran : il bilancio delle vittime del sisma sale a 2 : Nel panico generato dal Terremoto magnitudo 5.2 che ha colpito ieri Teheran (Iran) hanno perso la vita due persone e quasi un centinaio sono rimaste ferite: una donna di 70 anni è deceduta a seguito di un attacco cardiaco, mentre una bambina di 10 anni è morta a causa del forte stress, hanno riferito le autorità. Un centinaio i feriti ricoverati in ospedale per le ferite riportate. Il sisma si è verificato alle 20:57 ora italiana con epicentro a ...

Paura in Iran - terremoto magnitudo 6 : si temono molte vittime e danni : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 6:32 ora locale (le 3:32 in Italia) nella provincia sudorientale Iraniana di Kerman. Secondo i dati dell'Istituto...

Terremoto in Iran/ Ultime notizie : scossa M 6.2 a Kerman (800mila abitanti) : si temono molte vittime : Terremoto in Iran, scossa di M 6.2 sulla scala Richter: Ultime notizie, si temono molte vititme a Kermna dove abitano circa 800mila persone. 3 settimane dopo la tragedia al confine con Iraq(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 10:13:00 GMT)

Terremoto - forte scossa all'alba in Iran : "Molte persone sotto le macerie" - si temono vittime : Terremoto, forte scossa all'alba in Iran: "Molte persone sotto le macerie", si temono vittime nella zona già colpita dallo sciame sismico. E non sembra esserci pace per la...

Iran - Terremoto di magnitudo 6 : si temono vittime : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 6:32 ora locale (le 3:32 circa in Italia) nel Sudest dell'Iran vicino alla città di Kerman.Il sisma, inizialmente riportato di magnitudo 6.3, ha avuto una profondità molto lieve, di appena 10 km.Si temono diverse vittime: tre settimane fa circa un'altra scossa aveva coinvolto la frontiera tra l'Iran e l'Iraq, causando la morte di più di 400 persone.

Terremoto - forte scossa all'alba in Iran : "Molte persone sotto le macerie" - si temono vittime nella zona già colpita dallo sciame sismico : Terremoto, forte scossa all'alba in Iran: "Molte persone sotto le macerie", si temono vittime nella zona già colpita dallo sciame sismico. E non sembra esserci pace per la...

Terremoto - forte scossa all'alba in Iran : "Molte persone sotto le macerie" - si temono molte vittime nella zona già colpita dallo sciame sismico : Non sembra esserci pace per la regione Iraniana colpita da un forte sciame sismico che ha già provocato centinaia di morti. Shocking video: moment #earthquake hits...

Terremoto - forte scossa all'alba in Iran : si temono nuove vittime nella zona già colpita dallo sciame sismico : Non sembra esserci pace per la regione Iraniana colpita da un forte sciame sismico che ha già provocato centinaia di morti. Per gli abitanti della provincia sudorientale del Kerman,...

Iran - terremoto di magnitudo 6.2 : si temono vittime : Si temono vittime per il forte sisma di magnitudo 6 che ha colpito il sud-est dell'Iran. Il terremoto alle 6:32 ora locale, le 3:32 in Italia, una profondità di 10 chilometri, è stato avvertito a ...

Terremoto Iran - scossa di magnitudo 6 - 2. Interrotte le linee telefoniche - si temono numerose vittime : TEHRAN, Iran -U na scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 6:32 ora locale (le 3:32 in Italia) nella provincia sudorientale Iraniana di Kerman. Il sisma ha avuto ipocentro a circa ...

Paura in Iran - terremoto magnitudo 6 : si temono molte vittime e danni : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 6:32 ora locale (le 3:32 in Italia) nella provincia sudorientale Iraniana di Kerman. Al momento non si hanno notizie di...

Iran - terremoto di magnitudo 6.2 - si temono vittime : Si temono vittime per il forte sisma di magnitudo 6 che ha colpito il sud-est dell'Iran. Il terremoto alle 6:32 ora locale, le 3:32 in Italia, una profondità di 10 chilometri, è stato avvertito a ...

Iran - trema ancora la terra Scossa di magnitudo sei Zona popolata - si temono vittime : Si temono vittime per la Scossa di terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito il sud est dell'Iran. Secondo il centro sismologico dell'Iran, la Scossa ha avuto il suo epicentro a 10 km di profondità in coincidenza con il paesino di Hejadk, a 58 chilometri dalla città di Kerman Segui su affaritaliani.it